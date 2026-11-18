Van az a pont, amikor már nem mások elvesztésétől félsz, hanem attól, hogy önmagadat veszíted el miattuk. Egy személyes vallomás a határok kijelöléséről, a kéretlen tanácsokról és az érzelmi kimerülésről.

Az elmúlt egy év megpróbáltatásai után egyre markánsabban vetek véget azoknak a kapcsolataimnak, amikről úgy érzem, hogy nem visznek tovább, nem építenek. Néha már ijesztő is, mennyi embert zárok ki, engedek el, de azokat a határokat, amiket kijelöltem, nem fogom lebontani vagy máshova áthelyezni. Egyelőre biztosan nem.

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Ne hagyd, hogy mások húzzák meg a te határvonalaidat

Ilyen a szabadságom „korlátozása” és a döntéseim értékelése, minősítése is. Addig, amíg csak magamnak tartozom elszámolással, nem igazán tűröm el, hogy ezekért bárki számonkérjen.

Sokat gondolkodtam azon, mikor kezdtem el ennyire nehezen viselni azokat a kereteket, amiket mások állítanak fel, és rám vetítve is érvényesnek érzik. Azt hiszem, olyan sokáig akartam mindenkinek megfelelni, hosszú évtizedekig mások kedvére tenni, problémákat megoldani, hogy teljes mértékben kifáradtam, elfogytam. Ebből fakadóan lávaként tör fel belőlem annak az érzése, hogy úgy cselekedhessek, hogy ne azt kelljen néznem közben, hogy amit teszek, kinek tetszik vagy kinek nem. Ettől függetlenül a felelősségvállalást ugyanolyan fontosnak tartom. Olvass még a témában A Black Friday könnyen elronthatja a karácsonyodat – 5+1 dolog, amit érdemes átgondolnod vásárlás előtt A gyerekvállalás ma már luxusprogram? – Mennyibe kerül valójában egy átlagos gyerekkor? Ezt hozza 2026. november 14. a numerológia szerint: bőség és határozottság Miért nem veszik komolyan a nők panaszait az orvosok?

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