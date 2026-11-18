Nálunk ez a két ember én vagyok és a párom. Az egyikünk talpig melegítőben él, a másik pedig egy szál semmiben császkál a lakásban. Az egyikünk azt kérdezi, miért kell ennyire fűteni, a másik pedig azt, miért kell ilyen hidegben élni. A vita általában nem arról szól, hogy ki a kényesebb, hanem arról, hogy a testünk tényleg másképp érzékeli ugyanazt a hőmérsékletet.
Egy átlagos esténk
Nálunk a termosztát nem egy egyszerű készülék, hanem a téli esték állandó témája. Hazaérek, és az első dolgom, hogy felhúzom magamra a melegítőt, a zokni fölé még egy zoknit, aztán megyek a termosztáthoz. Ő eközben a lakás másik végén pont azt mondja, hogy itt aztán nem lehet megmaradni, mert nagy a hőség.
Én ilyenkor annyit mondok, hogy fázom, ő meg azt, hogy akkor vegyek fel valamit. Erre már előre tudom a választ, mert ugyanezt mondtam én is neki tavaly: nyisson ki egy ablakot, ha meleg van. Ezt a jelenetet minden évben eljátsszuk, és már kívülről tudjuk a szöveget.
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