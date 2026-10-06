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3 csillagjegy, akit egy régi ismerős hamarosan felkeres
Unsplash

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3 csillagjegy, akit egy régi ismerős hamarosan felkeres

Váradi Petra
Írta 2026.10.06.
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Egy régi barát, kolléga vagy akár egykori szerelem is újra felbukkanhat ennek a három csillagjegynek az életében. Vajon te is köztük vagy?

Októberben könnyen előfordulhat, hogy valaki a múltból újra felbukkan, legyen szó egy régi barátról, egy korábbi kollégáról vagy akár egy egykori szerelemről. A Vénusz október 3-án retrográdba fordult a Skorpióban, ami az asztrológiai értelmezés szerint kedvez a régi kapcsolatok és lezáratlan érzelmi történetek újbóli felbukkanásának. Három csillagjegy különösen számíthat arra, hogy hamarosan üzenetet kap valakitől, akiről már azt hitte, végleg eltűnt az életéből.

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Bika – valaki, akivel félbemaradt valami

A Bika életében most könnyebben előkerülhet egy olyan régi ismerős, akivel annak idején nem sikerült igazán lezárni egy történetet. Lehet szó egy korábbi barátról, régi munkatársról vagy akár valakiről, akivel egykor több lehetőség is volt a kapcsolatban, de végül nem alakult ki belőle semmi. Az illető most váratlanul jelentkezhet egy üzenettel vagy egy egyszerűnek tűnő kérdéssel, amely mögött azonban több lehet, mint elsőre gondolnánk. A Bika éppen ezért ne lepődjön meg, ha egy régi név egyszer csak újra felbukkan a telefonja kijelzőjén.

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