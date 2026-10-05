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Válassz egy őszi levelet, és megmondjuk, mit tartogat neked az október
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Válassz egy őszi levelet, és megmondjuk, mit tartogat neked az október

Szabó Erzsébet
Írta 2026.10.05.
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Általában a legelső megérzésünk az igazi, az árulja el a legtöbbet a pillanatnyi lelkiállapotunkról, valamint arról, mire van leginkább szükségünk.

Válassz az alábbi négy őszi levél közül egyet és bízd rá magadat az intuíciódra!

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Levelek

Arany juhar

Nyitott vagy a világra és tele vagy lendülettel, a lelked mélyén a letisztult egyszerűségre, a biztonságra és a kiszámítható alapokra szavazol. Számodra az igazán értékes dolgok nem a felesleges bonyodalmakban, hanem az átlátható, stabil és őszinte helyzetekben rejlenek.

Céltudatos, optimista és élettel teli nő vagy, aki nem riad vissza a kihívásoktól. Jellemző rád, hogy tele vagy ötletekkel, és ha valamit a fejedbe veszel, azt rendkívüli energiával és lelkesedéssel viszed végig. Szereted áramoltatni a dolgokat magad körül, legyen szó a munkádról, a családodról vagy az otthonod szépítéséről.

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Fontos azonban, hogy ne vállald túl magad a nagy lelkesedésben: hagyj időt arra is, hogy megünnepeld a saját sikereidet! Engedd meg magadnak, hogy a napfényes őszi napokon kicsit kiélvezd a pillanatot, és töltekezz azokból az elismerésekből, amiket megérdemelten kapsz – hiszen ez a szezon arra hív, hogy bátran lépj a középpontba, és elhidd: jó úton jársz a céljaid felé!

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