Válassz egy őszi levelet, és megmondjuk, mit tartogat neked az október

Válassz az alábbi négy őszi levél közül egyet és bízd rá magadat az intuíciódra!
Arany juhar
Nyitott vagy a világra és tele vagy lendülettel, a lelked mélyén a letisztult egyszerűségre, a biztonságra és a kiszámítható alapokra szavazol. Számodra az igazán értékes dolgok nem a felesleges bonyodalmakban, hanem az átlátható, stabil és őszinte helyzetekben rejlenek.
Céltudatos, optimista és élettel teli nő vagy, aki nem riad vissza a kihívásoktól. Jellemző rád, hogy tele vagy ötletekkel, és ha valamit a fejedbe veszel, azt rendkívüli energiával és lelkesedéssel viszed végig. Szereted áramoltatni a dolgokat magad körül, legyen szó a munkádról, a családodról vagy az otthonod szépítéséről.
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Fontos azonban, hogy ne vállald túl magad a nagy lelkesedésben: hagyj időt arra is, hogy megünnepeld a saját sikereidet! Engedd meg magadnak, hogy a napfényes őszi napokon kicsit kiélvezd a pillanatot, és töltekezz azokból az elismerésekből, amiket megérdemelten kapsz – hiszen ez a szezon arra hív, hogy bátran lépj a középpontba, és elhidd: jó úton jársz a céljaid felé!
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