Válassz egy őszi levelet, és megmondjuk, mit tartogat neked az október

Általában a legelső megérzésünk az igazi, az árulja el a legtöbbet a pillanatnyi lelkiállapotunkról, valamint arról, mire van leginkább szükségünk.

Válassz az alábbi négy őszi levél közül egyet és bízd rá magadat az intuíciódra!

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Arany juhar

Nyitott vagy a világra és tele vagy lendülettel, a lelked mélyén a letisztult egyszerűségre, a biztonságra és a kiszámítható alapokra szavazol. Számodra az igazán értékes dolgok nem a felesleges bonyodalmakban, hanem az átlátható, stabil és őszinte helyzetekben rejlenek.

Céltudatos, optimista és élettel teli nő vagy, aki nem riad vissza a kihívásoktól. Jellemző rád, hogy tele vagy ötletekkel, és ha valamit a fejedbe veszel, azt rendkívüli energiával és lelkesedéssel viszed végig. Szereted áramoltatni a dolgokat magad körül, legyen szó a munkádról, a családodról vagy az otthonod szépítéséről. Olvass még a témában A Mérleg-szezon inspirációi: kuckózós tónusok és esztétikus dekorációk a harmonikus őszi otthonért Ezt az egy mondatot sosem szabad kimondani egy gyereknek, még viccből sem Közel sem volt hagyományos, de nem kérhettem volna ennél csodálatosabb lánybúcsút Ezt jelentik álmainkban a különböző otthonok – Te melyiket szoktad látni?

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Fontos azonban, hogy ne vállald túl magad a nagy lelkesedésben: hagyj időt arra is, hogy megünnepeld a saját sikereidet! Engedd meg magadnak, hogy a napfényes őszi napokon kicsit kiélvezd a pillanatot, és töltekezz azokból az elismerésekből, amiket megérdemelten kapsz – hiszen ez a szezon arra hív, hogy bátran lépj a középpontba, és elhidd: jó úton jársz a céljaid felé!

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