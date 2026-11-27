Az ünnepi szokásainkat nemcsak az ízlésünk, hanem az élethelyzetünk és az aktuális lelkiállapotunk is alakítja – ezt az adventi koszorúimon keresztül tanultam meg igazán. Volt év, amikor minden sarokban karácsonyi dísz virított, és volt, amikor egyszerűen nem volt szükségünk a megszokott csinnadrattára.

Régebben azt hittem, ha egyszer saját családom lesz, minden karácsonyra nagy gonddal és lelkesedéssel készülök majd. Az évek során azonban rájöttem, hogy az ünnepi szokásainkat nemcsak az ízlésünk, hanem az élethelyzetünk és az aktuális lelkiállapotunk is alakítja – mégpedig igen nagyban.

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Pontosan emlékszem, mennyire izgatottan készültem a karácsonyra, amikor a húszas éveim elején még anyukámmal éltem, de már volt egy komoly kapcsolatom. Rengeteget gondolkodtam azon, hogyan rendezem majd be az ünnepekre a saját otthonomat, ha egyszer családom lesz. Úgy képzeltem, hogy akkor majd igazán nagy hangsúlyt fektetek a karácsonyra, és természetesen az adventi időszakra is.

Valószínűleg több időm és energiám is jutott az álmodozásra, mint amikor tényleg odáig jutottam, hogy szabadjára engedhetem a fantáziám. Huszonévesen a dekorációk tervezgetése mellett legfeljebb a barátnőim ajándékait kellett összeválogatnom, így könnyű volt előre elképzelni, mennyi mindent szeretnék majd megvalósítani a későbbi otthonomban. Olvass még a témában „Mosótündér, smink-gép és zsebek!” – Mire vágynak a nők? (nem gyémántokra) Milyen adventi koszorú illik hozzád a csillagjegyed szerint? Van, aki a hagyományosra, más a különlegesre esküszik A hírfogyasztás a kellemetlen ár, amit meg kell fizetnünk a szabadságunkért – vajon boldogabbak azok, akik nem olvassák őket? Egy jegeskávé miatt is alkalmatlannak tarthatnak egy állásinterjún?

Aztán néhány éven belül elköltöztem otthonról, rá pár évre megszületett a kislányom, és már féléves volt, amikor az első közös karácsonyunkat ünnepeltük. Talán azt gondolod, hogy ennek örömére az utolsó utáni kampóra is díszgömböt akasztottam és fényárban úszott a lakás, de sajnos nem volt ennyire idilli a helyzet.

Úgyhogy az első adventi koszorúnk szinte ugyanolyan egyszerű lett, mint amilyet annak idején anyukám készített, és aminek láttán anno elhatároztam, hogy nálam aztán biztos minden karácsony másként fog festeni. Nagy hirtelen egy téglalap alakú, kristályos üvegtálra állítottam négy gyertyát, köréjük pedig egy, a karácsonyfára is használható gyöngysort tekertem. Ennyi volt az egész.

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A lányom körüli teendők, a fáradtság, az új élethelyzet és az a puszta tény, hogy az apukája a külföldi munkája miatt alig két éjszakát tudott velünk tölteni azon a karácsonyon, a maradék kedvemet is elvette attól, hogy különösebb jelentőséget tulajdonítsak a dekorációnak.

Mindent tökéletesen akartam csinálni, de végül nem hiányzott a látványos koszorú: az hiányzott, hogy együtt legyünk, nyugalomban, szeretetben.

Később persze változott a helyzet. Ahogy nőtt a kislányunk, beköltöztünk a saját otthonunkba, és magunk mögött hagytuk a felújítással járó, meglehetősen sűrű éveket, újra kedvet kaptam az ünnepi készülődéshez. Volt olyan időszak, amikor a terasztól a nappalin át egészen a konyháig mindenhol megjelentek a karácsonyi díszek. Szívesen kísérleteztem, különleges dekorációkat készítettem, és valódi örömet okozott, hogy ilyenkor egy kicsit az egész otthonunkat ünnepi hangulatba öltöztethettem.

Jólesett megvalósítani mindazt, amit korábban csak elképzeltem. Nem feltétlenül azért, mert úgy gondoltam, hogy a karácsonynak mindenáron látványosnak kell lennie, hanem mert akkoriban valóban feltöltött a készülődés. Az adventi koszorú is ennek a része volt: egy újabb lehetőség arra, hogy alkossak valamit, és közben ráhangolódjak az ünnepre.

Az élet időről időre átírja a jól bevált terveinket is Tavaly például egy egészen egyszerű, négygyertyás gyertyatartót vettünk elő, amelynek az alját alig néhány aprósággal lehet feldíszíteni. November végén műtöttek, így a karácsonyi dekoráció volt az utolsó dolog, amivel foglalkozni tudtam (és akartam). Még a hétköznapi teendőkbe sem voltam képes bekapcsolódni, ezért eszembe sem jutott, hogy különösebb gondot fordítsak az ünnepi díszítésre. Azt terveztem, majd a következő évben minden bepótolunk, és újra lesz lehetőségem úgy készülődni, ahogyan szeretnék. Most viszont, hogy közeledik az advent, egyre inkább azt érzem: megint nem erre van szükségünk. Idén lehet, hogy koszorú nélkül telik az ünnep A családi karácsonyunkra most először vet ennyire erősen árnyékot a gyász. Idén először ülünk majd úgy az ünnepi asztalhoz, hogy azok közül, akikkel korábban együtt töltöttük a szentestét, valaki már nem lesz velünk. Nem határoztam el, hogy idén ez a hagyomány kimarad, és arról sincs szó, hogy végleg megváltozott volna a véleményem az ünnepi dekorációkról. Egyszerűen most nem talál meg az adventi hangulat, és nem érzem, hogy bármit is erőltetnem kellene. Azt sem gondolom, hogy a családunknak feltétlenül szüksége lenne a megszokott karácsonyi csinnadrattára. Egyelőre hagyjuk, hogy úgy alakuljanak a dolgok, ahogyan jólesik. Ha találunk egy olyan karácsonyi workshopot vagy közös programot, amelyhez a család többi tagjának is kedve van, és ott együtt készítünk adventi koszorút, annak természetesen örülni fogok. Ha pedig valamelyikünk egyszer csak megemlíti, hogy hiányzik neki a gyertyagyújtás, annak az érzésnek is helye lesz. … ugyanis nem minden évben kell ugyanúgy készülnünk a karácsonyra Az eddigi adventjeim arra tanítottak meg, hogy a családi hagyományok szépek, de nem kell mindenáron ragaszkodnunk hozzájuk csak azért, mert „eddig mindig így csináltuk". Lehetnek olyan éveink, amikor új szokásokat teremtünk, és olyanok is, amikor elengedünk néhány régi rituálét. Van, amikor örömmel tölt el, ha az utolsó gyertyáig minden apró részlet a helyére kerül, máskor pedig a hiány az, ami tökéletesen megfelel. Nem kötelező adventi koszorút készíteni vagy venni, ahogyan az sem elvárás, hogy minden decemberben ugyanazzal a lelkesedéssel várjuk a karácsonyt. Nem a dekoráció mennyisége vagy a hagyományok következetes megtartása teszi értékessé az adventet. Néha az a legőszintébb döntés, ha nem teszünk semmit csak azért, mert úgy szoktuk. A következő évben lehet, hogy ismét nagy kedvvel készítek majd koszorút, de most rendben van az is, ha egyszerűen csak hagyom, hogy ez az advent olyan legyen, amilyenre ebben az élethelyzetben szükségünk van.

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Kisokos Angyalszámok 111, 444, 777 jelentése

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