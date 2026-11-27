Nálunk évekig az volt a reggeli rutin, hogy felveszek négy-öt szaloncukrot a szőnyegről, mielőtt rálépnék. Nem a macska műve volt, nem is a gyerekeké: egyszerűen lecsúszott a cérna a csavart fóliavégről, és a cukor a fa alatt landolt. Azóta máshogy kötöm fel őket, és az utóbbi karácsonyokon egyetlen darab sem esett le magától.

Miért potyog le egyáltalán?

A szaloncukor nehezebb, mint amilyennek látszik, a csomagolása pedig sima, csúszós fólia. Ha a cérnát csak lazán a rojtos vég köré tekered, a csomó néhány nap alatt lecsúszik róla, főleg, ha a fűtött szobában a csoki kicsit megpuhul és elmozdul a papírban. A másik gyakori hiba, hogy túl hosszú hurkot hagyunk: a cukor lóg, leng, nekiütődik a szomszédos ágnak, és előbb-utóbb kibillen.

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Hozzájön még, hogy sokan a legszebb helyre, az ág végére akasztják, ahol a vékony hajtás behajlik a súly alatt. Innen egy ajtócsapódás is elég, hogy elinduljon lefelé.

A cérnás módszer, ahogy én csinálom Ehhez mindössze egy orsó erősebb varrócérna vagy vékony konyhai spárga kell, meg egy olló. Érdemes egyszerre az összeset felkötni, mert ha belejön a kezed, pár perc alatt megy. Vágj körülbelül 20 centis darabokat a cérnából, hogy ne kelljen minden egyes cukornál mérni.

a cérnából, hogy ne kelljen minden egyes cukornál mérni. A szaloncukor egyik rojtos végét csavard meg szorosan, amíg feszes kis szár nem lesz belőle, közvetlenül a csoki mellett.

A cérnát hurkold rá erre a megcsavart részre, de ne a rojt közepére, hanem a tőhöz, a csoki fölé . Itt a legvastagabb a fólia, innen nem tud lecsúszni.

. Itt a legvastagabb a fólia, innen nem tud lecsúszni. Köss rá egy egyszerű csomót, húzd meg, majd még egy másodikat keresztbe. A dupla csomó a lényeg.

A két cérnavéget kösd össze egy kis hurokká, legfeljebb 3-4 centisre. Minél rövidebb, annál kevésbé leng. Egy apró ráadás: ha a cérnát a megcsavarás után egyszer körbetekered a száron, mielőtt megkötnéd, gyakorlatilag beleharap a fóliába, és akkor sem mozdul, ha hozzáérsz. Gemkapocs, mini csipesz, dróthurok Aki nem szeret kötözgetni, annak a kisméretű gemkapocs a leggyorsabb megoldás: szétnyitod S alakúra, az egyik végét átszúrod a rojt megcsavart részén, a másikat pedig az ágra akasztod. Fém, nem csúszik, és utána ki is lehet szedni a cukorból. Kaphatóak kifejezetten erre a célra készült műanyag szaloncukor-akasztók és apró fa ruhacsipeszek is. A csipesz előnye, hogy a rojtos véget laposan összefogja, és az ághoz lehet rögzíteni, nem csak ráakasztani, ezért a fa megmozdításakor sem esik le. Hátránya, hogy látszik, szóval ha hátrébb teszed a cukrot az ágon, szebb a végeredmény. A ragasztópisztolyt inkább hagyd ki: a forró ragasztó megolvaszthatja a vékony fóliát, és a csokinak sem tesz jót. Hová kerüljön a fán, hogy maradjon is A szaloncukrot ne a hajtás legvégére tedd, hanem beljebb, ahol az ág vastagabb. Ott megtartja a súlyt, és a cukor nem lóg ki lengedezve a fa vonalából. Egy ágra ne kerüljön kettőnél több, mert a halmozódó súlytól az egész ág lehajlik, és a díszek is elkezdenek csúszni rajta. Ha van otthon kutya vagy mászós kisgyerek, a fa alsó harmadát érdemes szabadon hagyni, vagy oda olyan darabokat tenni, amiket nem baj, ha eltűnnek. A macska ellen sajnos nincs csomózási technika: ő nem a cérnát kerüli meg, hanem az egész ágat. Ha már csak a csomagolás van ott Klasszikus jelenség, amikor karácsonyra üres fóliák lógnak a fán, mert valaki alulról kinyitogatta őket. Ez ellen az segít, ha a cukrokat a megkötött végükkel lefelé akasztod fel: így a fogyasztáshoz a hurkot kellene kibontani, ami már feltűnő. Üres csomagolásból pedig lehet dekorációt csinálni: tegyél bele egy összegyűrt papírgalacsint, csavard vissza a végeket, és ugyanúgy mutat, mint a többi, csak sokkal könnyebb, úgyhogy a fa teteje felé is nyugodtan felkerülhet. Levétel után se dobd ki a cérnát A felkötött cérnahurkokat a cukor elfogyasztása után le lehet vágni és eltenni egy kis zacskóba. A következő évben kész hurkok várnak, csak rá kell csúsztatni őket az új szaloncukrok megcsavart végére, és egy csomóval rögzíteni. Nálunk ez a zacskó a díszes doboz tetején lakik, a szaloncukor-kötözés pedig már inkább szokás, mint munka.

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