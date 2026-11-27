A kék hátizsák mindig ugyanoda kerül: a nagymamám fotelja mellé, a radiátor tövébe. Benne egy pótnadrág, két müzliszelet, egy félig lemerült tablet. Az unokatestvérem, Niki ejti le oda, miközben a válla fölött odaszól: „Csak egy kicsit lélegzem egyet, jó?” Aztán a „kicsit” azt jelenti, hogy a sült és a torta között én vagyok az, aki Lillának a cipzárt húzza, Bencét pedig lebeszéli arról, hogy felmásszon a kredencre.

Három éven át ez volt a dramaturgia. Megérkeztünk, levettem a kabátot, és mire a konyhában lecsaptam a hozott salátát, már a kezemben volt egy gyerekkéz. Nikit közben a teraszon lehetett megtalálni, telefonnal, kávéval, néha a sógornőjével nevetgélve. Nem volt benne semmi gonoszság. Tényleg nem. Egyszerűen kialakult egy hallgatólagos munkamegosztás, amit senki nem mondott ki, de mindenki elfogadott, és amiben nekem jutott a felügyelet.

Ezt árulja el rólad a neved első betűje a numerológia szerint

A legrosszabb nem is a fáradtság volt, hanem hogy nem emlékeztem semmire. A nagymamám az egyik ünnepen mesélt valamit arról, hogyan ismerte meg a nagyapámat egy vasútállomáson, és én abból pont annyit hallottam, hogy „esett az eső”, mert közben Lilla kiöntötte a málnaszörpöt a szőnyegre. Amikor visszaültem, már a desszertnél tartottak. Megkérdeztem a bátyámat, mit mondott a mama. Legyintett: „Á, a szokásos.”

Nem a szokásos volt. Nekem legalábbis nem. Olvass még a témában „Meghívott az esküvőjére, de semmit nem tudtam a vőlegényről” – mikor jöttél rá, hogy a barátságaid felszínesek? „Minden este megette a kontaktlencséjét” – Mikor jöttél rá, hogy a párod őrült? Ezt hozza 2026. november 19. a numerológia szerint: rend és stabilitás Ez a 4 csillagjegy csak nagyon kevés embert enged igazán közel magához

Az zavart igazán, hogy miközben mindenki a saját családjával ült az asztalnál, én végig más gyerekeire vigyáztam.

Először azt próbáltam, hogy finoman jelzek. Mondtam Nikinek, hogy jaj, de elfáradtam, meg hogy ma én is szerettem volna leülni egy kicsit. Bólogatott, együttérzően nézett, és öt perc múlva ugyanúgy a teraszon volt. Utána dühös lettem, és egy alkalommal csúnyán ráförmedtem Bencére, pedig ő tehetett róla a legkevésbé. Hatéves volt, és pontosan azt csinálta, amit egy hatéves egy unalmas felnőttebéden: unatkozott és mozgott. Azon az estén hazafelé az autóban sírtam, és a férjem csak annyit kérdezett: „Miért nem mondod meg neki?”

Mert kínos. Mert attól féltem, hogy sértődés lesz belőle, és a mama fülébe jut, hogy „a lányok megint összevesztek”. Mert könnyebb volt elvállalni, mint kimondani. Aztán valami megváltozott, méghozzá elég prózai módon: Niki egyszer felhívott, hogy megkérdezze, tudnék-e vigyázni a gyerekekre egy délután, mert fogorvoshoz kell mennie. Beleegyeztem, és remekül telt. Elvittem őket a játszótérre, hazafelé fagyit vettünk, Lilla a kezemet fogta. Akkor esett le, hogy nem a gyerekekkel van bajom. Azzal van, hogy nem kérdeznek meg. Hogy a jelenlétemet alapfelszerelésnek tekintik, mint a terítőt. Így hát az ünnep előtt felhívtam. Nem tettem bele drámát, nem soroltam fel a sérelmeimet. Azt mondtam neki, hogy szeretem a gyerekeit, és szívesen vagyok velük, de az ünnepen én is vendég vagyok, és szeretnék a nagymamámmal beszélgetni. Javasoltam valami kézzelfoghatót: ebéd előtt egy órát velük vagyok a kertben, hogy ő nyugodtan segíthessen a konyhában, utána viszont átveszi. Ha közben elmegy valahová, szóljon, és mondja meg, mennyi időre. Csend volt a vonal másik végén, aztán annyit mondott: „Jó. Eddig nem is tudtam, hogy ez téged zavar.” És ez őszintén meglepett, mert én azt hittem, ordít rólam. Az ünnep nem lett tökéletes. Niki egyszer elfelejtkezett az időről, és nekem kellett kimennem a teraszra szólni, ami kellemetlen volt. Bence megkérdezte, hogy ma miért nem játszom vele annyit, és erre nehéz volt mit felelni egy hétévesnek. Viszont ott ültem a mama mellett, amikor harmadszor is elmesélte a vasútállomást, és végre kiderült, hogy rosszul hallottam annak idején: nem eső volt, hanem köd, és a nagyapám azért szállt fel szándékosan a rossz vonatra, hogy még egy megállónyit beszélgethessen a mamával. Nikivel azóta sem beszéltük meg újra. Lehet, hogy jövőre megint a radiátor tövébe kerül a kék hátizsák, és kezdhetjük elölről. De az egy óra a kertben működött, és azt hiszem, ennél messzebbre most nem látok.

🌌

Kisokos Álomfejtés álmoskönyv A-tól Z-ig

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.