A férfiak többsége csak akkor veszi észre a nőket, amikor akar tőlük valamit. Olvasóink osztották meg azokat az élményeiket, amelyek ezt fájdalmasan jól illusztrálják.

A férfiak többsége csak akkor veszi észre a nőket, amikor akar tőlük valamit.

Egy idegen nő a nagyapám sírjánál: a temetés, ami mindent felforgatott

Botond

A telekszomszédunk Botond, egy ötvenes pacák. Jól megvagyunk, de nem tudom nem észrevenni, hogy az ember engem rendszeresen levegőnek néz. Ha összefutunk, köszön vagy biccent, de arra sosem vetemedik, hogy váltson velem pár szót.

Egy szombat délelőtt három órán keresztül kertészkedtünk együtt – mindenki a saját telkén – és a férjemmel folyamatosan beszélgetett, hozzám pedig egyszer sem szólt, akkor sem, ha belefolytam a beszélgetésbe. Olvass még a témában 7 növény a kertedbe, ami az újrakezdést jelképezi már évszázadok óta „A munkanélküli férfiakat kerüld, mint a lepratelepet” – Férfiak tanácsai nőknek arról, hogy milyen pasikat kerüljenek el Nem rég még egyesével töltöttem az adventi naptár ablakait – idén egy rendeléssel letudtam a projektet „Ne posztolj olyat, amit szégyellenél egy óriásplakáton” – Mit üzennél a tinilányoknak, mint képzeletbeli nővérük?

Különbség

A főnököm átnéz rajtam, ha mondok valamit a meetingen, de ha nem készül el a munka és valakinek tovább bent kell maradni, akkor én – az egyetlen nő az osztályon – vagyok az első, akit megtalál.

Mekkora poén A sógorom a munkájából kifolyólag konferenciákra jár és egyszer kifejtette a vacsoraasztalnál, hogy a (férfi) kollégáival azért szeretik, amikor női előadók is vannak, mert ilyenkor mennek cigiszünetre, meg enni a büfébe. Apósom és a másik sógorom jót derültek ezen, egyedül a férjem nem nevetett rajta. Az ex Szerette a főztömet, de idegesítette a kajaszag és a „csörömpölésem" a konyhában. Elvárta a tisztaságot, de puffogott, ha szombaton elővettem a porszívót, mert zajos. Élvezte a szexet, de az összebújás már nehezére esett. Három év után jöttem rá, hogy ez a pali engem csak akkor „lát", ha meztelen vagyok vagy vacsorát teszek elé. Vagyis ha épp nem voltam a hasznára, akkor nem viselte el a jelenlétemet. Megfigyelés A barátnőm férjét 15 éve ismerem és számtalan bulin, kerti partin és egyéb baráti összejövetelen voltunk már együtt. Megfigyeltem, hogy még soha életemben nem láttam tőle, hogy egy nőtől kérdezne bármit is az életéről. Párszor előfordult, hogy egyedül mentem és akkor megkérdezte, hol van a férjem, de semmi egyéb érdeklődést nem mutat a hölgyek iránt. Igények Két randi után összejöttünk és egy hónapnyi otthon döglés (és szexelés) után felvetettem a srácnak, hogy kimozdulhatnánk. Ő erre a szemét forgatva azt mondta: „Jajj, te ilyen magas fenntartási igényű csaj vagy...?" Hogyishívjak? Kiderült, hogy a nagybátyám – akivel minden évben együtt töltöttük a családi húsvétot és karácsonyt, és utóbbira mindig én választottam neki valami ütős ajándékot – nem tudja a nevem. 23 éve ismert és nem tudta, mi a keresztnevem. Én egész életemben szeretettel gondoltam rá és műgonddal választottam neki karácsonyi meglepetést, ő pedig azt sem tudta, hogy hívnak engem... Értetlenül Amikor a vidéki barátom bemutatott a családjának, mindenki nagy szeretettel fogadott. Amikor ebéd után elmosogattunk az anyukájával és a húgával, bementem a nappaliba, ahol apuka, a húg férje és a párom beszélgettek. A hétvégi focimeccs volt a téma, így lelkesen kapcsolódtam be a beszélgetésbe, mert szeretem a focit. Aztán feltűnt, hogy „sógor", de főleg „após" értetlenül, vagyis inkább döbbenten néznek rám. Zavartan nevetve mondtam, hogy ennyire azért nem lehet meglepő, hogy egy nő is ért a focihoz, haha, de később megtudtam, hogy azon rökönyödtek meg, hogy én vettem a bátorságot beleszólni a férfiak dolgaiba. Hazafelé a pasim próbálta védeni őket, hogy „faluhelyen nem szokás ez." Visszakérdeztem: „Mi nem szokás, hogy egy nőt emberszámba vegyetek?!"

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Kisokos Angyalszámok 111, 444, 777 jelentése

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