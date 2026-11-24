A saját készítésű adventi koszorú nemcsak szép ünnepi dekoráció, hanem az adventi készülődés egyik legkedvesebb része is lehet. Idén egy természetes alapanyagokból összeállított, elegáns változatot mutatunk, amelyet fenyőágak, apró tobozok, aranyra festett termések és szárított narancskarikák díszítenek. A négy fehér gyertyával kiegészítve igazán harmonikus, meghitt dekorációt kapsz, amelynek elkészítéséhez még különösebb kézügyességre sincs szükséged.
Hozzávalók az adventi koszorúhoz
Az alapanyagokat kreatív hobbiboltokban, virágüzletekben vagy akár egy erdei séta során is beszerezheted. A dekorációhoz nem kell túl sokféle díszt használnod, hiszen a természetes zöldek és az arany részletek önmagukban is mutatósak.
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