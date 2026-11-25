Egy kis kandírozott gyümölcs, ropogós mag vagy különleges fűszer teljesen új szintre emelheti a karácsonyi bejglit. Mutatjuk, mivel érdemes kísérletezni!

A mákos és a diós bejgli szinte minden karácsonyi asztalon ott van, de attól még nem kell minden évben pontosan ugyanúgy elkészítened. Néhány jól megválasztott hozzávalóval egészen új ízeket varázsolhatsz a hagyományos töltelékekbe anélkül, hogy elveszítenék az ünnepi jellegüket. A kandírozott narancshéj, az aszalt meggy, a pekándió vagy éppen egy kevés étcsokoládé izgalmasabbá teheti a megszokott receptet. Mutatjuk, milyen extra alapanyagokkal érdemes kísérletezned idén!

A mák és a citrusos ízek különösen jól illenek egymáshoz, ezért a kandírozott narancshéj az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy feldobd a hagyományos tölteléket. Az apróra vágott gyümölcsdarabok friss, enyhén kesernyés aromát adnak az édes mákos masszának, így az összhatás kevésbé lesz tömény. Egy közepes rúd töltelékéhez már egy-két evőkanálnyi kandírozott narancshéj is elegendő lehet.

Aszalt vagy magozott meggy a mák mellé A mákos töltelék egyik legjobb kiegészítője a meggy, amely kellemes savanykásságával ellensúlyozza a cukros massza édességét. Használhatsz apróra vágott aszalt meggyet, de lecsepegtetett, magozott befőttel is kísérletezhetsz. Utóbbi esetében fontos, hogy alaposan itasd le a gyümölcsöt, mert a felesleges nedvesség eláztathatja a tésztát. A meggy különösen jól működik egy kevés fahéjjal és vaníliával kiegészítve, így a végeredmény egyszerre lesz hagyományos és újszerű. Pekándióval még gazdagabb lehet a diós bejgli Ha a klasszikus diós tölteléket szeretnéd különlegesebbé tenni, próbáld ki a pekándiót! Ennek a hagyományos dióhoz képest lágyabb, enyhén vajas íze van, amely remekül illik a karácsonyi süteményekhez. A hagyományos dió egy részét helyettesítheted durvára vágott pekándióval, így a töltelék egyszerre marad ismerős és kap egy új ízréteget. Egy kevés pirítással még intenzívebbé teheted az aromáját, de arra ügyelj, hogy ne égesd meg, mert könnyen kesernyéssé válhat.

Mandulával lágyabb, elegánsabb ízt kapsz A mandula a mákos és a diós töltelékhez is jól passzol, ezért akkor is jó választás, ha nem szeretnél túl merész változtatást. A darált mandulát a töltelék egy részében használhatod a dió helyett, vagy durvára vágott, pirított mandulával adhatsz neki egy kis ropogósságot. A mandula különösen finom reszelt citromhéjjal és vaníliával kombinálva, így a diós bejgli kevésbé lesz nehéz, miközben megőrzi a klasszikus karakterét. Étcsokoládéval a mákos és a diós változat is izgalmasabb A csokoládé nemcsak a sütemények tetején mutat jól, hanem a bejgli töltelékében is helyet kaphat. A mákhoz különösen jól illik a magas kakaótartalmú étcsokoládé, amelynek enyhe kesernyéssége kiegyensúlyozza az édes masszát. A dióval szintén remek párost alkot, főleg, ha egy kevés narancshéjjal egészíted ki. Apróra vágott étcsokoládét vagy csokoládécseppeket keverj a már kihűlt töltelékbe, így nem olvadnak bele teljesen a masszába, és sütés után is kellemesen felismerhető marad az ízük.