Vannak, akik szinte tökélyre fejlesztették, hogyan rejtsék el a valódi érzéseiket, és akkor is mosolyognak, amikor belül egészen mást élnek át. Mások viszont képtelenek hosszú ideig megjátszani magukat: az arcuk, a hangjuk és a reakcióik hamar elárulják, mit gondolnak valójában. Az asztrológia szerint hat csillagjegy különösen ügyesen visel álarcot, míg hat másiknál szinte lehetetlen elrejteni az igazi érzéseket.
6 csillagjegy, aki ügyesen visel álarcot
Bak – A nyugalom profija
A Bak szinte sosem engedi, hogy mások meglássák rajta a bizonytalanságot vagy a belső vívódást. Egy nehéz munkahelyi helyzetben is higgadtan tárgyalhat, miközben fejben már több lehetséges forgatókönyvet is végiggondolt. Az önuralom és a fegyelmezettség számára természetes, ezért gyakran akkor sem mutatja ki a feszültségét, amikor legszívesebben mindent maga mögött hagyna. Inkább csendben megoldja a problémáit, minthogy mások előtt sebezhetőnek tűnjön.
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