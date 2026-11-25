A kérdés úgy jött ki belőlem, ahogy a mosogatórongyot kicsavartam: „Anya, miért nem szoktál semmit mondani arra, amit én hozok?” Ő a sütőt törölgette, nem fordult meg. Csak annyit mondott: „Mert tudom, hogy jó lesz.”

Tizenöt éve nagyjából ugyanaz a forgatókönyv. Odaadom a csomagot, anyám kibontja, bólint, megsimítja a kezemet, és leteszi maga mellé a kanapéra. Aztán jön az öcsém, Gábor, aki általában a benzinkúton vesz valamit hazafelé, és anyám hangosan örül neki. Tavaly egy fahéjas gyertya volt. „Ez pont olyan illatú, mint a nagymamáé!” – mondta, és mindenkinek odatartotta az orra alá. Az én csomagomban egy vastag, bélelt melegítőfelső volt, mert tudom, hogy a konyhában fázik a válla, és azt a régi kardigánját már csak a cérna tartja össze. Megnézte a méretet, és letette.

Ősszel 3 csillagjegynek jár a megkésett bocsánatkérés

Évekig azt hittem, hogy ez egyszerűen a fiúgyerek előnye. Hogy van valami ősi, megmagyarázhatatlan dolog abban, ahogy egy anya a fiára néz, és én ebben a játszmában eleve vesztes vagyok. Elmondtam a férjemnek is, aki udvariasan hallgatott, aztán annyit mondott, hogy talán egyszer meg kellene kérdeznem. Hülyeség, legyintettem. Karácsonykor nem kérdezünk ilyet.

Idén mégis megkérdeztem. Nem a fa alatt, nem a nagy pillanatban, hanem fél tizenegykor, amikor már mindenki hazament, és ketten maradtunk a konyhában. Anyám leült a hokedlire, és sokáig csavargatta a konyharuhát. Olvass még a témában „Gyanúsan sosem volt féltékeny” – Érett felfogású férfiak jó tulajdonságai, amik zavarják a nőket Az elérhető fogamzásgátlás és a nők anyagi függetlensége lehet az oka: Ezért van kevesebb házasság Hogyan kéred bocsánatot, ha hibáztál? Derítsd ki, milyen a megbékélési stílusod! Ősszel és télen lecsökkenhet a D-vitamin-szinted: dietetikusok elmondják, mit tehetsz ellene

„Mert te mindig eltalálod” – mondta végül. „Mindig. És ha azt mondanám, hogy jaj de szép, az olyan lenne, mintha meglepődnék. Hát nem lepődöm meg. Te figyelsz rám.”

Vártam, hogy jöjjön a folytatás, de nem jött. Úgyhogy tovább nyomultam: és Gábor? Ő nem figyel? Anyám elnevette magát, aztán nagyon komoly lett. „Gábor negyvenkét éves, és évente egyszer, karácsonykor hoz nekem valamit, azt is útközben veszi. Mit csináljak, ne örüljek neki? Ha én arra is csak bólintanék, soha többé nem hozna semmit.” Ott ültem a konyhaasztalnál, és valami nagyon kellemetlen dolog kezdett derengeni. Hogy ebben a történetben én sem vagyok teljesen ártatlan. Mert évek óta versenyeztem egy versenyben, amiről a másik résztvevő nem is tudott. Minden ajándéknál arra gondoltam, hogy na, ezt nem fogja tudni lenyomni egy benzinkutas gyertya. Nem azért vettem a melegítőfelsőt, mert fázik a válla. Hanem azért, hogy látsszon: én jobban ismerem őt. Mondtam neki, hogy azért ez nekem rosszul esik. Hogy nem elég tudni, hogy jó, néha hallani is szeretném. Bólintott. Nem védekezett, nem magyarázkodott, nem mondta azt, hogy „jaj, kislányom, dehogy”. Csak annyit mondott: „Igazad van. Nem gondoltam rá, hogy ez neked hiányzik.” Ennyi volt. Nem borultunk egymás nyakába, nem sírtunk. Elmosogattuk a maradék tányért, és közben arról beszéltünk, hogy a szomszéd kivágatta a diófát. Azóta kétszer beszéltünk telefonon. Először megemlítette, hogy a melegítőfelsőben alszik el a tévé előtt, mert olyan jó meleg. Másodszor annyit mondott, hogy egyébként tényleg szép szín. Nem hangzott természetesnek, látszott, hogy erőlködik vele. Mégis jobb volt, mint a csend. Gáborral erről nem beszéltem. Nem is tudom, mit mondanék neki. Hogy bocsánat, tizenöt éve haragszom rád a karácsonyi ajándékaid miatt, amikről nem tehetsz? Valószínűleg csak nézne rám, és azt kérdezné, miről beszélek. Egy dolog zavar azóta is. Hogy ha anyám nem gondolt rá, hogy nekem ez hiányzik, akkor hány ilyen dolog van még, amiről egyikünk sem beszél. És hogy ezt most mind végig kell-e kérdeznem, vagy jobb, ha hagyom.

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Kisokos Angyalszámok 111, 444, 777 jelentése

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