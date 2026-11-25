Amikor a legjobb barátunk szerelmes, általában mi is vele örülünk – de mi történik, ha az új pár egyáltalán nem nyeri el a tetszésünket? Három olvasónk meséli el, hogyan kezelte ezt a kényes helyzetet.

Amikor a legjobb barátunk szerelmes, általában mi is vele örülünk. Meghallgatjuk az első randikról szóló beszámolókat, segítünk ruhát választani, és lelkesen várjuk, hogy végre megismerjük az új kiszemeltet. Aztán előfordul, hogy a találkozás után valahogy nem tudunk osztozni a lelkesedésében.

Az ősz utolsó napjai négy csillagjegynek nyitnak kaput

A párja lekezelő, kellemetlen, folyton kritizálja, vagy egyszerűen olyan ember, akivel mi egyáltalán nem találjuk a közös hangot. De vajon kötelességünk elmondani, amit gondolunk, vagy jobb, ha megtartjuk magunknak? Három olvasónk meséli el, hogyan kezelte ezt a kényes helyzetet.

„Mindenki látta, hogy rosszul bánik vele, csak ő nem”

„A barátnőm új párja már az első közös vacsoránkon furcsa volt” – emlékszik vissza a 34 éves Petra. „Folyton kijavította, befejezte helyette a mondatokat, és olyan vicces megjegyzéseket tett rá, amiken csak ő nevetett. A barátnőm mindezt azzal magyarázta, hogy a férfi ilyen, kicsit nyers, de valójában nagyon szereti őt. Olvass még a témában Grincs vagy angyal? Ezekkel a csillagjegyekkel a legkönnyebb és a legnehezebb együtt karácsonyozni „Meghívott az esküvőjére, de semmit nem tudtam a vőlegényről” – mikor jöttél rá, hogy a barátságaid felszínesek? Így változik a szerelemhez való hozzáállásod az életkoroddal – horoszkópod szerint Hogyan fogadod a bókokat? Derítsd ki, mit árul el ez az önbecsülésedről!

Aztán egyre többször fordult elő, hogy a közös programjainkon a barátnőm szinte engedélyt kért tőle, ha valamit mondani vagy csinálni akart. Egyszer a férfi a szemünk előtt közölte vele, hogy „ezt a ruhát inkább ne vedd fel, mert nevetségesen nézel ki". „Akkor már nem bírtam tovább. Hazafelé elmondtam neki, hogy szerintem ez nem humor, és nagyon rossz nézni, ahogy a párja folyamatosan leépíti az önbizalmát." Megsértődött, hetekig alig beszéltünk. Fél évvel később szakítottak, és ő maga mondta, hogy bárcsak hamarabb észrevette volna, amit mi már régóta láttunk." „Nem kellett szeretnem, csak elviselnem" „A legjobb barátom olyan nővel jött össze, akivel egyszerűen nem tudtam mit kezdeni" – mondja a 38 éves Gábor. „Hangos volt, minden beszélgetést magára terelt, és rendszeresen beszólogatott nekem is. Sokáig próbáltam kerülni a közös programokat, de ez egy idő után a barátságunk rovására ment. „Végül leültem vele, és elmondtam, hogy nem akarom befolyásolni a kapcsolatát, de nekem nehéz együtt lennem a barátnőjével. Nem soroltam fel minden hibáját, csak azt kértem, ne várja el, hogy ugyanúgy lelkesedjek érte, mint ő." Meglepően jól fogadta. Azóta ritkábban találkozunk hármasban, de a barátságunk megmaradt. Rájöttem, hogy nem kell mindenkit szeretnünk, akit a barátaink szeretnek, elég, ha toleráljuk őket a kedvükért." „Azt hittem, féltékeny vagyok, pedig csak aggódtam" „Amikor a barátnőm összejött egy férfival, akitől nekem már az első pillanattól rossz érzésem volt, azt hittem, egyszerűen féltékeny vagyok az új kapcsolatra" – mondja a 31 éves Lilla. „Kevesebbet találkoztunk, és úgy éreztem, kiszorulok az életéből. De később észrevettem, hogy nemcsak velem viselkedik furcsán a párja: rendszeresen lemondatja a barátnőmmel a programokat, beleszól abba, kivel beszélhet, és mindenért bűntudatot kelt benne. „Egy este, amikor sírva hívott fel egy veszekedés után, elmondtam neki, hogy szerintem ez a kapcsolat nem tesz jót neki. Nem azt mondtam, hogy szakítson, csak hogy ne higgye el, hogy mindez normális." Végül szakemberhez is fordult, és lassan sikerült kilépnie a kapcsolatból. Azóta sokszor mondja, hogy akkor kellett neki valaki, aki nem ítélkezik, csak őszinte vele, és örül, hogy én az voltam."

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