Nem véletlen, ha legszívesebben elkerülöd a telefonhívásokat. Mutatjuk, mit árulhat el rólad ez a kommunikációs szokás.

Megfogalmazod a mondandódat, többször átolvasod, javítasz rajta, majd elküldöd – telefonálás helyett inkább az írásos kommunikációt választod. Ez elsőre egyszerű kényelmi szokásnak tűnhet, pedig sokat elárulhat a személyiségedről, az érzelmi működésedről és arról, hogyan kezeled a társas helyzeteket. Nézzük, milyen lelki okok húzódhatnak meg amögött, ha inkább e-mailt vagy üzenetet írsz, mintsem felemeled a telefont.

Ki marad meg a legtovább? A csillagjegyek rangsora A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Több időre van szükséged a gondolataid rendezéséhez

Telefonálás közben azonnal kell reagálnod, nincs lehetőséged hosszasan mérlegelni a szavakat. Az írás ezzel szemben időt biztosít a gondolatok rendszerezésére: átfogalmazhatod a mondataidat, pontosíthatod a mondanivalódat, és csak akkor küldöd el az üzenetet, amikor már elégedett vagy vele. Ez különösen azoknak lehet kényelmes, akik szeretnek megfontoltan kommunikálni, és fontos számukra, hogy pontosan fejezzék ki magukat.

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