Megfogalmazod a mondandódat, többször átolvasod, javítasz rajta, majd elküldöd – telefonálás helyett inkább az írásos kommunikációt választod. Ez elsőre egyszerű kényelmi szokásnak tűnhet, pedig sokat elárulhat a személyiségedről, az érzelmi működésedről és arról, hogyan kezeled a társas helyzeteket. Nézzük, milyen lelki okok húzódhatnak meg amögött, ha inkább e-mailt vagy üzenetet írsz, mintsem felemeled a telefont.
Több időre van szükséged a gondolataid rendezéséhez
Telefonálás közben azonnal kell reagálnod, nincs lehetőséged hosszasan mérlegelni a szavakat. Az írás ezzel szemben időt biztosít a gondolatok rendszerezésére: átfogalmazhatod a mondataidat, pontosíthatod a mondanivalódat, és csak akkor küldöd el az üzenetet, amikor már elégedett vagy vele. Ez különösen azoknak lehet kényelmes, akik szeretnek megfontoltan kommunikálni, és fontos számukra, hogy pontosan fejezzék ki magukat.
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.