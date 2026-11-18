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Véget ért a találgatás: Robert Pattinson kapta meg minden idők egyik leghíresebb filmszerepét, ő lesz a következő James Bond. A Batman és az Odüsszeia sztárja Daniel Craigtől veszi át a stafétát, a döntéssel pedig 8 hónapnyi találgatás zárult le.
Nagy volt a verseny a szerepért
Az elmúlt időszakban számos színész neve felmerült a lehetséges utódok között. Jacob Elordi, Jack Lowden, Josh O’Connor, Aaron Taylor-Johnson és Nicholas Hoult mellett még Harry Styles neve is szóba került, végül azonban Pattinson lett a befutó.
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Denis Villeneuve, a film rendezője a GQ magazinnak adott interjújában még a hivatalos bejelentés előtt beszélt arról, milyen színészt keresett a legendás szerepre.
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