Véget ért a találgatás: Robert Pattinson lesz a következő James Bond, átvéve a stafétát Daniel Craigtől. De vajon mi teszi a 007-es karaktert több mint 60 éve töretlen sikerré?

Borítókép: IMDb

Véget ért a találgatás: Robert Pattinson kapta meg minden idők egyik leghíresebb filmszerepét, ő lesz a következő James Bond. A Batman és az Odüsszeia sztárja Daniel Craigtől veszi át a stafétát, a döntéssel pedig 8 hónapnyi találgatás zárult le.

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Nagy volt a verseny a szerepért

Az elmúlt időszakban számos színész neve felmerült a lehetséges utódok között. Jacob Elordi, Jack Lowden, Josh O’Connor, Aaron Taylor-Johnson és Nicholas Hoult mellett még Harry Styles neve is szóba került, végül azonban Pattinson lett a befutó. Olvass még a témában A fiú, akire egy legenda helyét bízták a Forma-1-ben: Ezért figyel most mindenki Kimi Antonellire A nőknek még mindig szégyellniük kell magukat azért, mert van testük? Egy hétig nem nyitottam meg az Instát – így éreztem magam tőle Ezért vágyunk ennyire a szívfacsaró romantikus filmekre

Denis Villeneuve, a film rendezője a GQ magazinnak adott interjújában még a hivatalos bejelentés előtt beszélt arról, milyen színészt keresett a legendás szerepre.

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