október 10. Gedeon napja Ma: 19°C Holnap: 16°C 🌧️
október 10. Gedeon napja Ma: 19°C Holnap: 16°C 🌧️
Újra beszélünk, de bárcsak ne tennénk – Amikor rájössz, hogy a legjobb barátnődből már csak egy kínos emlék maradt
iStock

Címlap / Életmód / Lélek / Újra beszélünk, de bárcsak ne tennénk –...

Újra beszélünk, de bárcsak ne tennénk – Amikor rájössz, hogy a legjobb barátnődből már csak egy kínos emlék maradt

Szabó Erzsébet
Írta 2026.10.10.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Húsz év barátság, egy csúnya veszekedés, majd egy halvány újrakezdési kísérlet – de vajon a nosztalgiából lehet-e valódi kapcsolatot építeni? Egy őszinte vallomás arról, amikor rájövünk, hogy egyes kapcsolatok nem véget érnek, hanem csendben elhalnak.

Biztos neked is vannak olyan kapcsolataid, amelyekre ha visszagondolsz, szinte az egész fiatalkorod felelevenedik előtted. Nekem is van ilyen a tarsolyomban…

Csendes bélgyulladás: 7 testi jel, amit érdemes komolyan venni

Húsz éven keresztül, kisebb-nagyobb intenzitással ugyan, de a legjobb barátnőm mindig jelen volt az életemben. Gyakorlatilag együtt nőttünk fel: a szárnypróbálgató kamaszkortól kezdve az első szerelmeken és csalódásokon át az anyává válás nehézségein keresztül kísértük végig egymást az úton. Bár az élet meglehetősen hamar távol sodort minket egymástól, és a mindennapos együttléteknek a költözése véget vetett, foggal-körömmel ragaszkodtunk a szövetségünkhöz. Bár több száz, sőt néha több ezer kilométer állt közénk, mindig megtaláltuk a módját, hogy tartsuk a kapcsolatot.

Szinte hónapra pontosan együtt vártuk a gyermekeink születését is – ami még közelebb hozhatott volna minket, de az anyasággal járó logisztikai kihívások csak újabb akadályokat gördítettek közénk. Szinte lehetetlen volt összehangolni, hogy a kicsik ugyanabban az időpontban aludjanak és mindketten ráérjünk egy-egy hosszabb hívásra, úgyhogy a kommunikációnkat szép lassan a szöveges, majd a hangüzenetek váltották fel.

Olvass még a témában

Bár az élethelyzetünk ekkor is még nagyon sokban hasonlított, az évek múlásával egyre nyilvánvalóbbá váltak a köztünk lévő szakadékok. Az ő élete teljesen más irányt vett: a gyermekei apjával tönkrement a kapcsolata, majd az újabb próbálkozások sem hozták meg számára a várt boldogságot. Eközben egy nyüzsgő, modern fővárosban alakította ki az új életét, teljesen más hobbikkal és érdeklődési körrel, mint én. Mindketten fejlődtünk, formálódtunk, de a saját útjaink egyre távolabb mutattak egymástól.

A felgyülemlett feszültségek végül egy csúnyára sikerült veszekedésben törtek felszínre

De ha őszinte akarok lenni magammal, ez az ütközési pont valójában csak az utolsó csepp volt a pohárban. A konfliktus végén kölcsönösen és szerintem meglehetősen éretten megállapítottuk, hogy az lesz a legjobb, ha egy ideig inkább nem tartjuk a kapcsolatot.

Úgy éreztük, ezzel a döntéssel legalább nem bántjuk egymást, és legfőképpen megtiszteljük az addigi, húszéves barátságunk emlékét.

Az ezt követő másfél évben a kommunikációnk valóban lekorlátozódott a fontosabb ünnepekre és a születésnapokra, bár idővel már ezeket a pár soros, kötelező jellegű köszöntőket is kicsit feleslegesnek éreztem. Felmerült bennem a kérdés, hogy ha csak évente párszor írunk egymásnak, annak valójában mi értelme van… Ugyanakkor harag nem volt bennem, és úgy voltam vele, hogy ha az adott napon eszembe jutnak, miért ne kívánhatnék nekik minden jót.

Két felnőtt nő hintázik
iStock

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/4
Következő»
KisokosAngyalszámok111, 444, 777 jelentése
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

5 apróság a fürdőszobában, amit minden vendég azonnal kiszúr

Ezeket olvassák most

Melyik házba költöznél be? Elárulja, melyik karrierút lehet az ideális számodra

Melyik házba költöznél be? Elárulja, melyik karrierút lehet az ideális számodra

Nem a szakítás tört össze, hanem amikor a saját anyám is neki adott igazat

Nem a szakítás tört össze, hanem amikor a saját anyám is neki adott igazat

4 csillagjegy, akire a sors nehéz terheket bízott

4 csillagjegy, akire a sors nehéz terheket bízott

Megörököltem a legfinomabb családi csalamádé receptet – és most megosztom veled

Megörököltem a legfinomabb családi csalamádé receptet – és most megosztom veled

A 3 legveszélyesebb manipulatív mondat, ami simán előkerül egy hétköznapi beszélgetésben is

A 3 legveszélyesebb manipulatív mondat, ami simán előkerül egy hétköznapi beszélgetésben is

3 csillagjegy, aki nehezen viseli, ha nem ő van a központban

3 csillagjegy, aki nehezen viseli, ha nem ő van a központban

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.