Nem mindenki mondja ki nyíltan, ha valakivel nem szimpatizál, különösen akkor, ha az illető a párja egyik szülője.

A távolságtartás azonban a hétköznapi beszélgetésekben is megmutatkozhat: egy-egy visszatérő megjegyzésből kiderülhet, hogy a vej nem igazán keresi az anyósával vagy apósával a közelséget.

Skorpió szezon: 3 csillagjegynek hoz szerelmet

1. „Muszáj mindenbe beleszólnod?”

Ez a mondat általában nem egyetlen rosszalló megjegyzésre adott reakció, hanem hosszabb ideje gyűlő feszültségből fakadhat. Ha a vej gyakran így válaszol a felesége szüleinek, valószínűleg úgy érzi, hogy túl sok tanácsot, kritikát vagy kéretlen véleményt kap tőlük. A türelmetlenség mögött sokszor az áll, hogy nem érzi tiszteletben tartva a saját határait. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy egyáltalán nem kedveli őket, de a kapcsolatukban biztosan van valami rendezetlen.

2. „Ezt inkább beszéld meg a lányoddal!” Ha egy egyszerű kérdésre is rendszeresen a feleségéhez irányítja az anyósát vagy apósát, az a távolságtartás jele lehet. Nem szeretne közvetlenül kommunikálni velük, inkább a párján keresztül intézi a dolgokat. A közvetítő szerepbe helyezett feleség idővel kellemetlen helyzetbe kerülhet, hiszen neki kell továbbadnia az üzeneteket és kezelnie a félreértéseket. Persze az is számít, milyen témáról van szó, de ha minden beszélgetésnél ez a reakció, érdemes felfigyelni rá. 3. „Nekem ehhez semmi közöm” Amikor a felesége szülei valamilyen problémával vagy családi üggyel fordulnak hozzá, ő pedig következetesen elzárkózik, az arra utalhat, hogy nem szeretne részt venni az életükben. Nem akar tanácsot adni, segíteni vagy akár csak véleményt mondani. 4. „Mindig ugyanez van veletek!” Ez a mondat arra utalhat, hogy a vej már nem egyetlen helyzetre reagál, hanem egy régóta fennálló problémát lát a kapcsolatukban. Lehet, hogy úgy érzi, a felesége szülei rendszeresen kritizálják, nem fogadják el a döntéseit, vagy nem tartják tiszteletben a magánéletüket. Az általánosító megfogalmazás mögött gyakran felgyülemlett sérelmek húzódnak meg. Ha ezt rendszeresen hangoztatja, valószínűleg már nem egy apró nézeteltérésről van szó. 5. „Majd szóljatok, ha tényleg szükségetek van rám!” Ez a megjegyzés elsőre segítőkésznek tűnhet, de a hangsúlytól és az előzményektől függően akár sértettséget is kifejezhet. A vej úgy érezheti, hogy csak akkor keresik, amikor valamire szükségük van, egyébként viszont nem kíváncsiak rá. Az is lehet, hogy elege van a rendszeres kérésekből, és szeretné világossá tenni, hogy nem akar minden helyzetben rendelkezésre állni. A mondat mögött így egyszerre húzódhat meg csalódottság és érzelmi távolságtartás. Fontos, hogy egy-egy ilyen mondat önmagában még nem bizonyítja, hogy a vej nem kedveli a felesége szüleit. Lehet mögötte fáradtság, korábbi konfliktus vagy egyszerűen eltérő kommunikációs stílus is. Ha azonban a távolságtartó megjegyzések rendszeresen visszatérnek, és a viselkedése is azt mutatja, hogy kerüli a kapcsolatot, érdemes lehet őszintén beszélni arról, mi okozza a feszültséget.

✨

Kisokos Angyalszámok 111, 444, 777 jelentése

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.