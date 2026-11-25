A bejárati lépcsőnk három fokból áll, és télen pontosan a középső az, amelyik mindig jéggé fagy: oda csurog le a tető széléről az olvadt hólé, aztán éjszaka megdermed. Évekig konyhasót szórtam rá, amíg észre nem vettem, hogy a betonperem szemcsésen morzsálódik, a lépcső melletti örökzöld pedig minden tavasszal barnább lett. Azóta öt másik dolog van a kinti tárolóban, és egyik sem só.

A konyhasó nagyjából mínusz 6–8 fokig dolgozik érdemben: ennél hidegebben a szórás nagy része ott marad a jég tetején, és legfeljebb a cipőtalpunkkal daráljuk szét. Ráadásul a sós lé beszivárog a beton pórusaiba, és a fagyási-olvadási ciklusokban feszíti az anyagot. A következő öt megoldás között van, amelyik tapadást ad, és van, amelyik valóban olvaszt – a kettő nem ugyanaz, és jó, ha tudjuk, melyikre van épp szükségünk.

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1. Éles szemcséjű homok

A legegyszerűbb és leghálásabb választás. Nem olvasztja meg a jeget, viszont azonnal fogást ad a cipőtalpnak, és akkor is hat, ha mínusz tizenöt van. A sima, gömbölyű folyami homok helyett a szögletes szemcséjű kvarc- vagy vakolóhomok a jobb, mert az beágyazódik a jégbe. Egy marék elég egy lépcsőfokra. Hátránya, hogy olvadás után be lehet hordani a lakásba, ezért a bejárat elé mindenképp kerüljön egy durva szálú lábtörlő.

2. Zúzott kavics, apró zúzalék Ha a lépcső érdes felületű betonból vagy kőből van, a 2–5 milliméteres zúzalék még a homoknál is biztosabb járást ad, és nem fújja el az első szél. Tavasszal össze lehet seperni és egy vödörben eltenni a következő télre, úgyhogy újrahasználható megoldás. Csempézett, mázas burkolaton viszont óvatosan: a cipő alatt csikorgó kavics karcolhatja a felületet. 3. Nem csomósodó, agyagalapú macskaalom Erre sosem gondolnánk, amíg egyszer ki nem próbáljuk. A hagyományos, agyagásvány alapú, szagtalan alom apró szemcséi megkapaszkodnak a jégen, és szinte azonnal csúszásmentes réteget adnak. Fontos, hogy a csomósodó, illatosított típus erre alkalmatlan: az megszívja magát vízzel, és ragacsos masszává áll össze, amit utána kaparni kell. Kis kiszerelésben olcsón beszerezhető, és egy zacskó kibírja a telet. 4. Fahamu és kávézacc Akinek van kandallója vagy fatüzelésű kazánja, annak kéznél a megoldás: a kihűlt, átszitált hamu sötét szemcséi megtörik a jég sima felületét, és elnyelik a napfényt, így napos időben gyorsítják az olvadást is. Ugyanez igaz a reggeli kávé zaccára, ami kisebb felületekre – mondjuk egyetlen lépcsőfokra vagy a kapu elé – tökéletes. Mindkettő foltot ejt, tehát világos kőlapra vagy frissen festett lépcsőre nem való, és a lakásba behordva nyomot hagy a padlón. 5. Kalcium-kloridos vagy magnézium-kloridos jégmentesítő granulátum Ez az egyetlen a listán, ami tényleg olvaszt, és erős hidegben is dolgozik: a kalcium-klorid mínusz 20 fok alatt is működik, a magnézium-klorid pedig valamivel kíméletesebb a környezethez. Barkácsáruházakban, kerti boltokban kapható, és sokkal kevesebb kell belőle, mint sóból – egy vékony szórás elég, nem kell beteríteni a felületet. Nem mellékesen: a kutyák mancsának a kloridos szerek sem tesznek jót, úgyhogy séta után mindig töröljük át a talpukat. Amivel a fél munkát megspóroljuk A legjobb, amit tehetünk, hogy a havat még olvadás előtt leseperjük a lépcsőről: amiből nem lesz hólé, abból nem lesz jég sem. Nálunk az is sokat segített, hogy a tetőről lecsurgó vizet elvezettük a lépcső mellől, mert addig hiába szórtam bármit, minden éjjel újraképződött a jégréteg ugyanazon a fokon. És ha már mindenképp szórunk valamit, jobb a vékony, egyenletes réteg, mint a vastag kupac: az utóbbi olvadáskor pont egy csúszós, latyakos csíkot hagy maga után.

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