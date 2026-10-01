„Azt hittem, ő a legjobb barátnőm” – barátságok, amikről kiderült, hogy egyoldalúak voltak

Három olvasónk mesélte el, hogyan jöttek rá, hogy amit ők szoros barátságnak hittek, az valójában korántsem volt kölcsönös.

Vannak barátságok, amelyekről csak hosszú idő után derül ki, hogy ugyanazt jelentették-e mindkét embernek. Lehet, hogy az egyik fél legjobb barátként gondol a másikra, miközben a kapcsolat valójában főleg addig működik, amíg ő szervez, keres, segít, meghallgat és alkalmazkodik.

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„A ballagási fotókon még minden rendben volt”

„Tizenhat éves korom óta voltunk barátnők. Együtt jártunk középiskolába, ugyanoda mentünk továbbtanulni, és az egyetemen is folyamatosan tartottuk a kapcsolatot. Mindent tudtunk egymásról. Legalábbis én így gondoltam” – meséli a 35 éves Lilla.

„Évekig én voltam az, aki megszervezte a találkozókat, születésnapokat, hétvégi programokat. Nem zavart, mert azt hittem, egyszerűen én vagyok a szervezősebb kettőnk közül. Olvass még a témában 5 dolog, amit a vásárlók most a legjobban keresnek egy lakásban – egy ingatlanszakértő szerint „Két napi előkészület, hogy egy délutánra egyedül hagyjam a gyerekekkel” – ha a férjed azt hiszi, kiveszi a részét a házasságból, küldd el neki ezt „Akkor vettem először komolyan a panaszkodását” – Férfiak, mi történt, amikor a feleség levette a jegygyűrűt? Ilyen színeket viselnek a gazdagok? Ez a 4+1 árnyalat vonzza a legjobban a pénzt és a sikert

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Aztán külföldre költöztem egy évre. Nem messzire, de az első hónapokban nagyon egyedül éreztem magam. Többször írtam neki, meséltem az új munkámról, a lakásról, mindenféléről. Ő általában kedvesen válaszolt, de soha nem kérdezte meg, hogy vagyok. Ha én nem írtam, ő sem keresett.

Egy idő után kíváncsiságból egyszerűen nem írtam.

Két hónapig semmi nem történt.

Ez volt az a pont, amikor először gondoltam végig, hogy lehet, hogy én tartottam életben ezt a barátságot. Később hazajöttem, találkoztunk, és ő úgy viselkedett, mintha semmi nem történt volna. Amikor szóba hoztam, csak annyit mondott:

„Azt hittem, te szeretsz jobban kapcsolatot tartani.”

Én pedig akkor jöttem rá, hogy miközben én az életem egyik legfontosabb emberének tartottam, ő valójában egyszerűen egy régi barátnőjeként gondolt rám.”

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