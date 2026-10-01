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„Azt hittem, ő a legjobb barátnőm” – barátságok, amikről kiderült, hogy egyoldalúak voltak
Unsplash

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„Azt hittem, ő a legjobb barátnőm” – barátságok, amikről kiderült, hogy egyoldalúak voltak

Schuster Borka
Írta 2026.10.01.
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Három olvasónk mesélte el, hogyan jöttek rá, hogy amit ők szoros barátságnak hittek, az valójában korántsem volt kölcsönös.

Vannak barátságok, amelyekről csak hosszú idő után derül ki, hogy ugyanazt jelentették-e mindkét embernek. Lehet, hogy az egyik fél legjobb barátként gondol a másikra, miközben a kapcsolat valójában főleg addig működik, amíg ő szervez, keres, segít, meghallgat és alkalmazkodik.

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„A ballagási fotókon még minden rendben volt”

Két nő egymásba kulcsolt kisujja
Unsplash

„Tizenhat éves korom óta voltunk barátnők. Együtt jártunk középiskolába, ugyanoda mentünk továbbtanulni, és az egyetemen is folyamatosan tartottuk a kapcsolatot. Mindent tudtunk egymásról. Legalábbis én így gondoltam” – meséli a 35 éves Lilla.

„Évekig én voltam az, aki megszervezte a találkozókat, születésnapokat, hétvégi programokat. Nem zavart, mert azt hittem, egyszerűen én vagyok a szervezősebb kettőnk közül.

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Aztán külföldre költöztem egy évre. Nem messzire, de az első hónapokban nagyon egyedül éreztem magam. Többször írtam neki, meséltem az új munkámról, a lakásról, mindenféléről. Ő általában kedvesen válaszolt, de soha nem kérdezte meg, hogy vagyok. Ha én nem írtam, ő sem keresett.

Egy idő után kíváncsiságból egyszerűen nem írtam.

Két hónapig semmi nem történt.

Ez volt az a pont, amikor először gondoltam végig, hogy lehet, hogy én tartottam életben ezt a barátságot. Később hazajöttem, találkoztunk, és ő úgy viselkedett, mintha semmi nem történt volna. Amikor szóba hoztam, csak annyit mondott:

„Azt hittem, te szeretsz jobban kapcsolatot tartani.”

Én pedig akkor jöttem rá, hogy miközben én az életem egyik legfontosabb emberének tartottam, ő valójában egyszerűen egy régi barátnőjeként gondolt rám.”

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