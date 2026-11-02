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Válassz egy őszi manikűrt, megmondjuk, milyen karrier illik hozzád!

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Válassz egy őszi manikűrt, megmondjuk, milyen karrier illik hozzád!

Schuster Borka
Írta 2026.11.02.
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Az őszi körömszínek között idén is akadnak visszafogott, elegáns árnyalatok és igazán különleges, figyelemfelkeltő minták. De vajon a kedvenc manikűröd arról is árulkodhat, milyen munkában éreznéd magad igazán otthon?

Válassz egyet az öt őszi trend közül, és nézd meg, milyen karrierút passzolhat leginkább a személyiségedhez!

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Tigrisszem mintás körmök – A stratégiai gondolkodó

A tigrisszem manikűr aranybarna, bronzos és mély karamellárnyalataival egyszerre elegáns és karakteres. A fények játékát idéző minta azoknak lehet különösen vonzó, akik szeretik, ha a megjelenésükben van valami izgalmas, mégsem hivalkodó.

Ha ezt választottad, könnyen lehet, hogy a munkában is szereted átlátni az összefüggéseket. Nem elégszel meg azzal, hogy végrehajtsd a feladatokat: érdekel, mi miért történik, és hogyan lehetne egy folyamatot hatékonyabbá tenni. Szívesen vállalsz felelősséget, és akkor sem veszted el könnyen a fejed, amikor gyors döntésekre van szükség.

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Milyen karrier illik hozzád? Projektmenedzsment, üzleti stratégia, vállalkozásvezetés vagy pénzügyi tervezés. Ezeken a területeken jól jöhet a hosszú távú gondolkodás és az a képesség, hogy egyszerre több szempontot mérlegelj. Saját vállalkozás indításán is érdemes elgondolkodnod, ha fontos számodra az önállóság.

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