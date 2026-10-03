Toxikus pozitivitás a kapcsolatban: ezért káros, ha leplezned kell a negatív érzéseidet

„Ne legyél már ilyen negatív, gondolj a jó dolgokra!” – mondja a partnered, miközben te éppen arról próbálsz beszélni, hogy rossz napod volt. A mondat kedvesnek hangzik, mégis becsapja az ajtót. Ez a toxikus pozitivitás egyik leggyakoribb arca: amikor a kapcsolatban nincs helye a szomorúságnak, a dühnek vagy a csalódottságnak, csak a jókedvnek és a hálának.
Mi az a toxikus pozitivitás, és hogyan kúszik be egy kapcsolatba
Susan David pszichológus, a Harvard Medical School kutatója évek óta hangsúlyozza, hogy az érzelmek elfojtása vagy folyamatos „átfestése” pozitívra hosszú távon szorongáshoz és elidegenedéshez vezet. A toxikus pozitivitás nem egyenlő az optimizmussal. Az optimizmus elismeri a nehéz érzést, aztán keres benne kapaszkodót. A toxikus pozitivitás egyszerűen letiltja a nehéz érzést, mielőtt az egyáltalán szóhoz jutna.
Kapcsolatban ez gyakran szeretetből induló mondatokban ölt testet: „Ne stresszelj, lesz ez jobb is”, „Ne haragudj rá, biztos nem is úgy gondolta”, „Miért vagy szomorú, amikor ennyi mindenünk van?” Ezek a mondatok elsőre gondoskodónak tűnnek, valójában viszont azt üzenik: az érzésed felesleges, csomagold el, és mutass valami elfogadhatóbbat.
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