„Mi bajod? Semmi.” Női szokások, amik joggal idegesítik a férfiakat

Férfiakat kérdeztünk, párjuk melyik szokása akasztja ki őket legjobban. Az eredmény meglepően őszinte és ismerősen csengő vallomások sorozata lett.

Férfiakat kérdeztünk, párjuk melyik szokása akasztja ki őket legjobban.

„Nem jó nekik semmi”: miért haragszanak a férfiak a mai nőkre? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

A virtuális póráz

Engem az idegesít, hogy a nőknél mindig be kell csekkolni. Hogy éppen hol vagyok, mit csinálok, hogy vagy szívem, gondolok rád kicsim stb. És ha nem teszem meg, akkor megy a sértődés meg a hiszti, hogy „egész nap eszedbe sem jutok!”

De, gondolok rád bébi, csak teszem a dolgom és nem nyomkodom a telefonomat. És ez nem elég, még arra is kell figyelnem, hogy mindig tegyek valami cuki emojit az irományom után, különben a nő azt gondolja, hogy tuskó módon válaszolok. Ez nekem akkora erőfeszítés, hogy nem tudom elmondani. Olvass még a témában „Nem hittem el, mit látok a hekk fölött” – A legaranyosabb lánykérős sztorik „Kanállal ette a pörköltet, másnap szakítottam vele” – A legpitiánerebb indokok, amikért kapcsolatok értek véget Ha ebben a hónapban született, hetek alatt elfelejt – ha viszont ebben, még évek múlva is titokban téged keres a tömegben A férfi tőled veszi el, ami neki nincs: legyen az pénz, önbizalom vagy belső béke

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A mostani barátnőmnél ezt úgy váltom ki félig-meddig (sajnos nem teljesen), hogy a helymeghatározással nézheti a telóján, merre járok. Nincs titkolni valóm, ezért engem nem zavar, őt pedig megnyugtatja, hát akkor legyen…

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