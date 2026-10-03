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„Mi bajod? Semmi.” Női szokások, amik joggal idegesítik a férfiakat
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„Mi bajod? Semmi.” Női szokások, amik joggal idegesítik a férfiakat

Szőke Angéla
Írta 2026.10.03.
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Férfiakat kérdeztünk, párjuk melyik szokása akasztja ki őket legjobban. Az eredmény meglepően őszinte és ismerősen csengő vallomások sorozata lett.

Férfiakat kérdeztünk, párjuk melyik szokása akasztja ki őket legjobban.

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Engem az idegesít, hogy a nőknél mindig be kell csekkolni. Hogy éppen hol vagyok, mit csinálok, hogy vagy szívem, gondolok rád kicsim stb. És ha nem teszem meg, akkor megy a sértődés meg a hiszti, hogy „egész nap eszedbe sem jutok!”

De, gondolok rád bébi, csak teszem a dolgom és nem nyomkodom a telefonomat. És ez nem elég, még arra is kell figyelnem, hogy mindig tegyek valami cuki emojit az irományom után, különben a nő azt gondolja, hogy tuskó módon válaszolok. Ez nekem akkora erőfeszítés, hogy nem tudom elmondani.

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