„Mi bajod? Semmi.” Női szokások, amik joggal idegesítik a férfiakat

Férfiakat kérdeztünk, párjuk melyik szokása akasztja ki őket legjobban.
A virtuális póráz
Engem az idegesít, hogy a nőknél mindig be kell csekkolni. Hogy éppen hol vagyok, mit csinálok, hogy vagy szívem, gondolok rád kicsim stb. És ha nem teszem meg, akkor megy a sértődés meg a hiszti, hogy „egész nap eszedbe sem jutok!”
De, gondolok rád bébi, csak teszem a dolgom és nem nyomkodom a telefonomat. És ez nem elég, még arra is kell figyelnem, hogy mindig tegyek valami cuki emojit az irományom után, különben a nő azt gondolja, hogy tuskó módon válaszolok. Ez nekem akkora erőfeszítés, hogy nem tudom elmondani.
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