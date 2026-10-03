Attól, hogy szeretlek, még nem kell egyetértenem veled – Így kezeljük a konfliktusokat a kapcsolatunkban

Véleménycikk: Schuszter Borka
Régi barátokként már a kapcsolatunk elején is nagyon jól megvoltunk: szerettem vele lenni, rengeteget nevettünk együtt, imádtam a humorát, és valahogy könnyű volt egymás társaságában létezni. De közben azt is pontosan láttuk, hogy mennyi mindenben különbözünk.
Nem ugyanúgy működünk, ha a mindennapokról van szó. Más a munkatempónk, más a napirendünk, más környezetben érezzük jól magunkat. Vannak dolgok, amelyek neki természetesek, nekem pedig egyáltalán nem azok, és fordítva. Akkoriban ezeket a különbségeket inkább figyelmeztető jelnek láttuk: ha már most ennyire érezhetően mások vagyunk, vajon mi történik, amikor egyszer tényleg közös életet kell élnünk?
Aztán évekkel ezelőtt mégis úgy döntöttünk, adunk egy esélyt a dolognak. Ma pedig már az esküvőnket tervezzük, ami azért elég jó bizonyíték arra, hogy nem minden különbség jelent össze nem illést.
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