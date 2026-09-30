Havi horoszkóp 2026. október – Visszaköszön a múlt

Megérkezett a 2026. októberi havi horoszkóp minden csillagjegyre. Nézd meg, milyen lezárásokat és friss kezdeteket tartogat számodra az ősz varázslatos hónapja, a szerelemtől a karrierig.

Október az asztrológia szerint nem a vakmerő újrakezdések, hanem a visszatekintés, az átértékelés és a lezáratlan ügyek rendezésének hónapja lehet. A Vénusz és a Merkúr retrográd mozgása a kapcsolatok, a kommunikáció és a pénzügyek kérdéseit is új megvilágításba helyezheti, miközben a Plútó direkt irányba fordulása mélyebb felismeréseket hozhat. Könnyen lehet, hogy valami a múltból újra felbukkan, hogy most végre más szemmel nézz rá. Nézzük, mit tartogat az október az egyes csillagjegyek számára!

Augusztus 12-i napfogyatkozás: mit hoz a csillagjegyednek? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

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Kos havi horoszkóp

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A Kosok októbere olyan, mint egy jól időzített ébredés. A nyár lendülete után most valahogy tisztábban látszik, mi az, ami tényleg fontos, és mi az, amit csak megszokásból cipeltél magaddal. A hónap első fele a kapcsolataidról szól: régi barátságok éledhetnek újra, vagy éppen felismerheted, hogy egy-egy ismeretség már nem tölt fel úgy, mint korábban. Ez nem szomorúság, inkább egyfajta tiszta látás, ami felszabadít.

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