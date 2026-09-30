október 1. Malvin napja Ma: 24°C Holnap: 24°C ☁️
október 1. Malvin napja Ma: 24°C Holnap: 24°C ☁️
Havi horoszkóp 2026. október – Visszaköszön a múlt
Unsplash

Címlap / Életmód / Ezotéria / Havi horoszkóp / Havi horoszkóp 2026. október –...

Havi horoszkóp 2026. október – Visszaköszön a múlt

Arany Inez
Írta 2026.09.30.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Megérkezett a 2026. októberi havi horoszkóp minden csillagjegyre. Nézd meg, milyen lezárásokat és friss kezdeteket tartogat számodra az ősz varázslatos hónapja, a szerelemtől a karrierig.

Október az asztrológia szerint nem a vakmerő újrakezdések, hanem a visszatekintés, az átértékelés és a lezáratlan ügyek rendezésének hónapja lehet. A Vénusz és a Merkúr retrográd mozgása a kapcsolatok, a kommunikáció és a pénzügyek kérdéseit is új megvilágításba helyezheti, miközben a Plútó direkt irányba fordulása mélyebb felismeréseket hozhat. Könnyen lehet, hogy valami a múltból újra felbukkan, hogy most végre más szemmel nézz rá. Nézzük, mit tartogat az október az egyes csillagjegyek számára!

Augusztus 12-i napfogyatkozás: mit hoz a csillagjegyednek?

Kos havi horoszkóp

A Kosok októbere olyan, mint egy jól időzített ébredés. A nyár lendülete után most valahogy tisztábban látszik, mi az, ami tényleg fontos, és mi az, amit csak megszokásból cipeltél magaddal. A hónap első fele a kapcsolataidról szól: régi barátságok éledhetnek újra, vagy éppen felismerheted, hogy egy-egy ismeretség már nem tölt fel úgy, mint korábban. Ez nem szomorúság, inkább egyfajta tiszta látás, ami felszabadít.

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/13
Következő»
🌙KisokosHoldnaptárholdfázisok, teliholdak
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Anyajegy a nyakon: mit árul el rólad a helye?

Ezeket olvassák most

7 néma jel, hogy évek óta mások elvárásai szerint élsz

7 néma jel, hogy évek óta mások elvárásai szerint élsz

Ez a 3 csillagjegy képtelen egyedül maradni – igazi kapcsolatfüggők

Ez a 3 csillagjegy képtelen egyedül maradni – igazi kapcsolatfüggők

Melyik kínai csillagjegy vagy? Ezt árulja el rólad

Melyik kínai csillagjegy vagy? Ezt árulja el rólad

3 csillagjegy, akinek megnő az önbizalma októberben

3 csillagjegy, akinek megnő az önbizalma októberben

Melyik életterületeden van blokk? A születési dátumod alapján kiderül

Melyik életterületeden van blokk? A születési dátumod alapján kiderül

Egyik pillanatról a másikra eltűnik? A csillagjegye elárulja, hogyan vet véget a kapcsolatnak

Egyik pillanatról a másikra eltűnik? A csillagjegye elárulja, hogyan vet véget a kapcsolatnak

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.