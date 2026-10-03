10 velúr táska őszre, amit legszívesebben mind megvennék

Van valami a velúr táskákban, amitől azonnal ősziesebbnek érződik egy szett. A puha felület, a mélyebb barna árnyalatok és az a kissé vintage hangulat idén is nagyon jól működik, ráadásul már nem csak a klasszikus teve- és csokibarna darabok közül válogathatsz.
Ha egyetlen új táskával frissítenéd fel az őszi ruhatáradat, egy velúr vagy művelúr változattal nehéz mellélőni. A nagy shopper fazontól a kicsi válltáskáig mutatok 10 darabot, amelyek közül én is nehezen választanék.
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Csokibarna bevásárlótáska
A csokibarna táska az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy a fekete őszi kiegészítőket lecseréld valami kicsit melegebbre. Ez a nagyobb shopper fazon ráadásul nem csak jól néz ki, hanem akkor is praktikus, ha nem szeretnél minden reggel azon gondolkodni, hogy vajon belefér-e minden, amit magaddal vinnél. Egyenes szabású kabáttal, farmerrel és bokacsizmával különösen jól mutat.