10 velúr táska őszre, amit legszívesebben mind megvennék

Van valami a velúr táskákban, amitől azonnal ősziesebbnek érződik egy szett. A puha felület, a mélyebb barna árnyalatok és az a kissé vintage hangulat idén is nagyon jól működik, ráadásul már nem csak a klasszikus teve- és csokibarna darabok közül válogathatsz.

Ha egyetlen új táskával frissítenéd fel az őszi ruhatáradat, egy velúr vagy művelúr változattal nehéz mellélőni. A nagy shopper fazontól a kicsi válltáskáig mutatok 10 darabot, amelyek közül én is nehezen választanék.

Egy hónap KonMari: mit tanultam magamról a rendrakás közben A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Csokibarna bevásárlótáska

Parfois / Csokibarna bevásárlótáska

× Olvasnád a Bient hirdetések és lapozás nélkül? Banner és videóhirdetés nélkül, a teljes cikk egyetlen oldalon. 4 990 Ft egy évre (~416 forint/hó), ez havonta kevesebb, mint egy kávé ára. Érdekel, mutasd Nem érdekel Köszönjük, ez sokat segít! A reklámmentes Bien még előkészítés alatt van, most azt mérjük, hányan szeretnétek. Ha megadod az e-mail-címed, elsőként szólunk, amikor elindul. Kérem az értesítést Csak erről az egy dologról írunk, bármikor törölheted. Adatkezelési tájékoztató Köszönöm, nem kérek e-mailt Kérlek, ellenőrizd az e-mail-címet. Felírtunk, köszönjük! Amint elindul a reklámmentes Bien, elsőként neked szólunk.

A csokibarna táska az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy a fekete őszi kiegészítőket lecseréld valami kicsit melegebbre. Ez a nagyobb shopper fazon ráadásul nem csak jól néz ki, hanem akkor is praktikus, ha nem szeretnél minden reggel azon gondolkodni, hogy vajon belefér-e minden, amit magaddal vinnél. Egyenes szabású kabáttal, farmerrel és bokacsizmával különösen jól mutat.

🎂

Kisokos Névnap ki ünnepel ma?

→

A Stílus rovat legjobbjai minden hétfőn a postaládádban Hétfő reggel elküldjük a hét legolvasottabb Stílus-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.