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10 velúr táska őszre, amit legszívesebben mind megvennék
Unsplash

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10 velúr táska őszre, amit legszívesebben mind megvennék

Fehér Dia
Írta 2026.10.03.
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Van valami a velúr táskákban, amitől azonnal ősziesebbnek érződik egy szett. A puha felület, a mélyebb barna árnyalatok és az a kissé vintage hangulat idén is nagyon jól működik, ráadásul már nem csak a klasszikus teve- és csokibarna darabok közül válogathatsz.

Ha egyetlen új táskával frissítenéd fel az őszi ruhatáradat, egy velúr vagy művelúr változattal nehéz mellélőni. A nagy shopper fazontól a kicsi válltáskáig mutatok 10 darabot, amelyek közül én is nehezen választanék.

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Csokibarna bevásárlótáska

Csokibarna bevásárlótáska
Parfois / Csokibarna bevásárlótáska

A csokibarna táska az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy a fekete őszi kiegészítőket lecseréld valami kicsit melegebbre. Ez a nagyobb shopper fazon ráadásul nem csak jól néz ki, hanem akkor is praktikus, ha nem szeretnél minden reggel azon gondolkodni, hogy vajon belefér-e minden, amit magaddal vinnél. Egyenes szabású kabáttal, farmerrel és bokacsizmával különösen jól mutat.

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