Kicsi a lakás, de tele vagy cuccal? 5 rejtett tárolóhely, amit eddig tuti nem használtál ki

A jó tárolás ott kezdődik, hogy felismerjük: a lakás nem csak a szemmagasságban lévő szekrényekből áll, hanem tele van kihasználatlan mélységgel, magassággal és üregekkel is.

Ha úgy érzed, hogy már egyetlen új holminak sincs helye a lakásban, lehet, hogy nem is a négyzetméterekkel van a baj. Rengeteg olyan kihasználatlan zug akad még a legkisebb otthonokban is, amelyekből néhány egyszerű ötlettel praktikus tárolóhelyet varázsolhatsz. Mutatjuk azt az 5 rejtett helyet, amit valószínűleg eddig teljesen figyelmen kívül hagytál.

9 könyv, amit életedben legalább egyszer el kell olvasnod A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

1. A konyhaszekrény lábazata

A brit és skandináv konyhastúdiók évek óta beépített megoldásként kínálják az úgynevezett lábazati fiókot, vagyis azt a vékony, húzható tárolót, ami a konyhabútor alsó szekrénysora és a padló közötti résbe kerül. Ide pont beférnek a sütőlapok, a ritkán használt tepsik vagy a gyerekek fürdető kádja, olyan tárgyak, amik állandóan útban vannak, de nem akarjuk minden nap nézni őket.

× Olvasnád a Bient hirdetések és lapozás nélkül? Banner és videóhirdetés nélkül, a teljes cikk egyetlen oldalon. 4 990 Ft egy évre (~416 forint/hó), ez havonta kevesebb, mint egy kávé ára. Érdekel, mutasd Nem érdekel Köszönjük, ez sokat segít! A reklámmentes Bien még előkészítés alatt van, most azt mérjük, hányan szeretnétek. Ha megadod az e-mail-címed, elsőként szólunk, amikor elindul. Kérem az értesítést Csak erről az egy dologról írunk, bármikor törölheted. Adatkezelési tájékoztató Köszönöm, nem kérek e-mailt Kérlek, ellenőrizd az e-mail-címet. Felírtunk, köszönjük! Amint elindul a reklámmentes Bien, elsőként neked szólunk.

Ha nincs kedved bontani a konyhát, a piacon kapható kész, kerekes lábazati fiókok is léteznek, amiket utólag be lehet csúsztatni a meglévő lábazat mögé. Ez az egyik legkevésbé kihasznált rejtett tárolóhely a magyar konyhákban, pedig gyakorlatilag ingyen jön a bútorral együtt. Olvass még a témában Júniusi kerti feladatok, amik eldönthetik, milyen lesz a kerted egész nyáron 7 hiba, amit érdemes elkerülni, amikor ruhákat adományozol Használt bútor vásárlás előtt: 5 dolog, amit mindig ellenőrizz! 4 imádnivaló pici medence, ha a hely vagy a büdzsé szűkös

🍽️

Kisokos Mit főzzek ma? receptötlet egy kattintásra

→

Az Otthon rovat legjobbjai minden szerdán a postaládádban Szerda reggel elküldjük a hét legolvasottabb Otthon-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.