Kicsi a lakás, de tele vagy cuccal? 5 rejtett tárolóhely, amit eddig tuti nem használtál ki

Ha úgy érzed, hogy már egyetlen új holminak sincs helye a lakásban, lehet, hogy nem is a négyzetméterekkel van a baj. Rengeteg olyan kihasználatlan zug akad még a legkisebb otthonokban is, amelyekből néhány egyszerű ötlettel praktikus tárolóhelyet varázsolhatsz. Mutatjuk azt az 5 rejtett helyet, amit valószínűleg eddig teljesen figyelmen kívül hagytál.
1. A konyhaszekrény lábazata
A brit és skandináv konyhastúdiók évek óta beépített megoldásként kínálják az úgynevezett lábazati fiókot, vagyis azt a vékony, húzható tárolót, ami a konyhabútor alsó szekrénysora és a padló közötti résbe kerül. Ide pont beférnek a sütőlapok, a ritkán használt tepsik vagy a gyerekek fürdető kádja, olyan tárgyak, amik állandóan útban vannak, de nem akarjuk minden nap nézni őket.
Ha nincs kedved bontani a konyhát, a piacon kapható kész, kerekes lábazati fiókok is léteznek, amiket utólag be lehet csúsztatni a meglévő lábazat mögé. Ez az egyik legkevésbé kihasznált rejtett tárolóhely a magyar konyhákban, pedig gyakorlatilag ingyen jön a bútorral együtt.
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