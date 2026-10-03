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Kicsi a lakás, de tele vagy cuccal? 5 rejtett tárolóhely, amit eddig tuti nem használtál ki
Pexels

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Kicsi a lakás, de tele vagy cuccal? 5 rejtett tárolóhely, amit eddig tuti nem használtál ki

Lukács Kamilla
Írta 2026.10.03.
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A jó tárolás ott kezdődik, hogy felismerjük: a lakás nem csak a szemmagasságban lévő szekrényekből áll, hanem tele van kihasználatlan mélységgel, magassággal és üregekkel is.

Ha úgy érzed, hogy már egyetlen új holminak sincs helye a lakásban, lehet, hogy nem is a négyzetméterekkel van a baj. Rengeteg olyan kihasználatlan zug akad még a legkisebb otthonokban is, amelyekből néhány egyszerű ötlettel praktikus tárolóhelyet varázsolhatsz. Mutatjuk azt az 5 rejtett helyet, amit valószínűleg eddig teljesen figyelmen kívül hagytál.

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1. A konyhaszekrény lábazata

A brit és skandináv konyhastúdiók évek óta beépített megoldásként kínálják az úgynevezett lábazati fiókot, vagyis azt a vékony, húzható tárolót, ami a konyhabútor alsó szekrénysora és a padló közötti résbe kerül. Ide pont beférnek a sütőlapok, a ritkán használt tepsik vagy a gyerekek fürdető kádja, olyan tárgyak, amik állandóan útban vannak, de nem akarjuk minden nap nézni őket.

Ha nincs kedved bontani a konyhát, a piacon kapható kész, kerekes lábazati fiókok is léteznek, amiket utólag be lehet csúsztatni a meglévő lábazat mögé. Ez az egyik legkevésbé kihasznált rejtett tárolóhely a magyar konyhákban, pedig gyakorlatilag ingyen jön a bútorral együtt.

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