Pénzeső vagy anyagi nehézség? – Ezt üzeni az októberi pénzhoroszkópod

Nézzük, kik ülnek a szerencse oldalán, és kiknek érdemes most kétszer meggondolniuk minden kártyás fizetést.
Akiknek most kedvez a pénzügyi szerencse
Mérleg
A Mérleg jegyűek uralkodó bolygója, a Vénusz ősszel különösen kegyes hozzájuk, ez pedig a pénzügyeikben is érezhető lesz. Sokuknál egy régebben elvégzett munka, egy elfelejtett projekt vagy egy visszafizetett kölcsön formájában térül meg a türelem. Érdemes most odafigyelni azokra a lezáratlan ügyekre, amikről már lemondtak, mert pont ezek hozhatják a legnagyobb meglepetést.
Halak
A Halak jegy szülöttei általában nem a pénzről álmodoznak, most mégis ők lehetnek a legnagyobb nyertesei az őszi hónapoknak. Egy kreatív ötlet, egy mellékállás vagy egy régóta dédelgetett vállalkozási terv most tényleg elindulhat, és nem csak papíron marad. A megérzéseikre most jobban érdemes hallgatniuk, mint a hideg számokra, mert az intuíció most pontosabban vezeti őket, mint a táblázatok.
Olvass még a témában
„A szalagavató másnapján egy másik országban ébredtem” – Sztorik, amiket máig nem mertünk bevallani a szüleinknek
„Kedvencből egycsapásra idegen lettem” – a férjed családja nem a te családod
Ez a 3 csillagjegy akkor is feláll, amikor mások feladnák
Közel sem volt hagyományos, de nem kérhettem volna ennél csodálatosabb lánybúcsút
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.