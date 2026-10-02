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Pénzeső vagy anyagi nehézség? – Ezt üzeni az októberi pénzhoroszkópod
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Pénzeső vagy anyagi nehézség? – Ezt üzeni az októberi pénzhoroszkópod

Farkas Izabella
Írta 2026.10.02.
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Az égen most olyan mozgások zajlanak, amik a pénztárcádra is hatással lehetnek: a Merkúr és a Vénusz állása miatt egyes jegyeknél október váratlan bevételt hozhat, míg máshol pont az elszaladó kiadások okoznak fejfájást.

Nézzük, kik ülnek a szerencse oldalán, és kiknek érdemes most kétszer meggondolniuk minden kártyás fizetést.

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Akiknek most kedvez a pénzügyi szerencse

Mérleg

A Mérleg jegyűek uralkodó bolygója, a Vénusz ősszel különösen kegyes hozzájuk, ez pedig a pénzügyeikben is érezhető lesz. Sokuknál egy régebben elvégzett munka, egy elfelejtett projekt vagy egy visszafizetett kölcsön formájában térül meg a türelem. Érdemes most odafigyelni azokra a lezáratlan ügyekre, amikről már lemondtak, mert pont ezek hozhatják a legnagyobb meglepetést.

Halak

A Halak jegy szülöttei általában nem a pénzről álmodoznak, most mégis ők lehetnek a legnagyobb nyertesei az őszi hónapoknak. Egy kreatív ötlet, egy mellékállás vagy egy régóta dédelgetett vállalkozási terv most tényleg elindulhat, és nem csak papíron marad. A megérzéseikre most jobban érdemes hallgatniuk, mint a hideg számokra, mert az intuíció most pontosabban vezeti őket, mint a táblázatok.

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