Ha a bal tenyereden háromszög alakot látsz, ezt a sorsot hoztad magaddal a világra

Nem gyakori, nem is mindenkinek van ilyen tiszta formában a kezén, ezért ha megtalálod, érdemes megállni egy percre, és jobban megnézni, pontosan hol is helyezkedik el.

A tenyérjóslás, azaz a kiromancia évszázadok óta tulajdonít jelentést ezeknek a jeleknek, és a háromszög az egyik legizgalmasabb közülük.

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A bal tenyér a hagyomány szerint azt mutatja, amit születésedtől hoztál magaddal: a hajlamaidat, a lelki adottságaidat, azt a belső anyagot, amiből dolgozol. A jobb tenyér inkább arról szól, mivé formáltad ezt az életed során. Ezért ha a bal kezeden bukkan fel a háromszög, az nem egy szerzett képesség, hanem valami, ami mélyen benned van, talán már azelőtt is, hogy tudatosan bármit kezdtél volna vele.

Amikor a fő vonalak metszik egymást

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A legerősebb jelentése akkor van a háromszögnek, ha a szív-, az ész- és az életvonal találkozásánál rajzolódik ki, a tenyér közepén. Ezt sokan a nagy háromszögnek hívják, és a régi kéziratok szerint azoknál jelenik meg tisztán, akik ritka egyensúlyt hoztak magukkal az érzelmeik, a gondolkodásuk és a fizikai erejük között. Nem arról van szó, hogy mindig könnyű az életed, hanem arról, hogy van benned egy belső stabilitás, ami válságok idején is megtart. Olvass még a témában Ezt hozza 2026. szeptember 30. a numerológia szerint – rend és biztonság Ezt hozza 2026. szeptember 8. a numerológia szerint: lezárás és elengedés „Már kislányként azt kellett hallgatnom, hogy milyen rossz élete volt miattam” – A szüleid nyomorát hallgatni gyerekként érzelmi bántalmazás „A szalagavató másnapján egy másik országban ébredtem” – Sztorik, amiket máig nem mertünk bevallani a szüleinknek

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