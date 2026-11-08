Ha így kezdi el használni a közösségi oldalát, akkor fejben már kilépett a kapcsolatotokból

A közösségi média különös tükör egy kapcsolat állapotára, mert amit valaki ott csinál vagy épp nem csinál, gyakran őszintébb jelzés, mint bármi, amit kimond.

Amikor egy férfi érzelmileg eltávolodik a párjától, ez a folyamat sokszor hónapokkal megelőzi a tényleges szakítást. És bár minden kapcsolat más, bizonyos online viselkedésminták meglepően gyakran ismétlődnek azoknál, akik már fejben elengedték a kapcsolatot, csak még nem mondták ki hangosan.

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Eltűnik a nyilvánosság

Az egyik legszembetűnőbb változás, hogy a kapcsolat egyszerűen eltűnik a felületről. Ahol korábban közös fotók, évfordulós posztok vagy spontán megosztások jelezték, hogy van valaki az életében, ott most csend van. Nem feltétlenül törli a régi tartalmakat, csak egyszerűen nem hoz létre újakat. A közös jelenlét hiánya nem véletlen: ha valaki belsőleg már kifelé tart, nem érzi szükségét annak, hogy ezt a külvilág felé is megerősítse.

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