Heti horoszkóp 2026. november 9. – november 15. – Most van itt a tettek ideje

A november 9–15. közötti hét érzelmi felismeréseket, fontos tisztázásokat és új lendületet hozhat a csillagjegyek életébe. A Skorpió újhold arra ösztönözhet, hogy mélyebbre ássunk önmagunkban, és végre szembenézzünk azokkal a kérdésekkel, amelyeket eddig inkább elkerültünk. A hét második felében a Merkúr és a Vénusz előreindulása segíthet tisztábban látni a kapcsolatainkban, a kommunikációban és a pénzügyi döntésekben. Eközben a Mars és a Jupiter együttállása hatalmas energiákat mozgósíthat, így sokan érezhetik úgy, hogy végre készen állnak a cselekvésre. Érdemes azonban megtalálni az egyensúlyt a lelkesedés és a megfontoltság között, hogy a lendület ne váljon elhamarkodottsággá.
Kos heti horoszkóp
Ezen a héten mintha egy láthatatlan kéz fékezne le téged, pedig legszívesebben rohannál előre. Ez nem büntetés, inkább lehetőség arra, hogy végre észrevedd azt, ami eddig elsuhant melletted. Egy régóta halogatott beszélgetés most természetes módon kerül elő, és meglepő módon könnyebben megy, mint ahogy fejben elképzelted. A munka területén egy kolléga vagy ismerős olyan kérdést tesz fel, ami új megvilágításba helyezi az eddigi terveidet.
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