Ennyivel kevesebbet fogyaszt a bojler, ha éjszakára lejjebb veszed

Éjszaka órákon át áll a meleg víz a bojlerben, miközben senki sem használja? Egy kisebb hőmérséklet-csökkentéssel mérsékelhető a készülék hővesztesége, de nem mindegy, mennyire veszed vissza a termosztátot. Mutatjuk, hogyan csökkentheted a felesleges energiafogyasztást anélkül, hogy a reggeli zuhanyzás kényelmetlenné válna.
Miért fogyaszt a bojler akkor is, amikor senki nem használja?
A villanybojler nemcsak akkor fogyaszt áramot, amikor megnyitjuk a meleg vizes csapot. A készülék feladata az is, hogy a tartályban lévő vizet a beállított hőmérsékleten tartsa. Mivel a tartály folyamatosan veszít valamennyi hőt a környezet felé, a termosztát időről időre bekapcsolja a fűtőszálat, hogy pótolja ezt az energiát.
Ezt nevezzük készenléti hőveszteségnek. Minél melegebb a tartályban lévő víz a környező levegőhöz képest, annál nagyobb lehet a hőveszteség.
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