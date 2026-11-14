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Ennyivel kevesebbet fogyaszt a bojler, ha éjszakára lejjebb veszed
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Ennyivel kevesebbet fogyaszt a bojler, ha éjszakára lejjebb veszed

Váradi Petra
Írta 2026.11.14.
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Éjszaka a bojler akkor is áramot fogyaszt, ha senki nem használja. Mutatjuk, hogyan csökkentheted a készenléti fogyasztást!

Éjszaka órákon át áll a meleg víz a bojlerben, miközben senki sem használja? Egy kisebb hőmérséklet-csökkentéssel mérsékelhető a készülék hővesztesége, de nem mindegy, mennyire veszed vissza a termosztátot. Mutatjuk, hogyan csökkentheted a felesleges energiafogyasztást anélkül, hogy a reggeli zuhanyzás kényelmetlenné válna.

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Miért fogyaszt a bojler akkor is, amikor senki nem használja?

A villanybojler nemcsak akkor fogyaszt áramot, amikor megnyitjuk a meleg vizes csapot. A készülék feladata az is, hogy a tartályban lévő vizet a beállított hőmérsékleten tartsa. Mivel a tartály folyamatosan veszít valamennyi hőt a környezet felé, a termosztát időről időre bekapcsolja a fűtőszálat, hogy pótolja ezt az energiát.

Ezt nevezzük készenléti hőveszteségnek. Minél melegebb a tartályban lévő víz a környező levegőhöz képest, annál nagyobb lehet a hőveszteség.

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Vagyis egy indokolatlanul magas hőmérsékleten tartott bojler akkor is energiát használ, amikor a család már alszik.

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