Te is szeretsz egyedül vásárolni? Meglepő, mit árulhat el rólad!

Sokan ciki dolognak tartják bevallani, hogy szívesebben vásárolnak egyedül, mint társasággal. Pedig a magányos vásárlás nem feltétlenül a magány jele, sőt, a pszichológusok szerint gyakran éppen ellenkezőleg: tudatosságról és erős önismeretről árulkodik.

Belépsz egy üzletbe, fejhallgató a füledben, senki nem szól hozzád, senki nem kérdezi meg, hogy áll rajtad a kabát. Végigsétálsz a polcok között a saját tempódban, visszateszel valamit, amit mások biztosan lebeszéltek volna rólad, aztán fizetsz, és kimész. Nincs egyeztetés, nincs kompromisszum. Csak te és a döntéseid.

A legféltékenyebb és legbirtoklóbb csillagjegyek rangsora A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

A döntéshozatal, amit nem kell megmagyarázni

Amikor egyedül vásárolunk, nem kell indokolnunk, miért pont azt a szoknyát próbáljuk fel, vagy miért nem azt a színt választjuk, amit a barátnőnk javasolt. A környezetpszichológiával foglalkozó kutatók régóta vizsgálják, hogyan hat a társas jelenlét a döntéseinkre, és az eredmények azt mutatják, hogy mások véleménye, akár akarjuk, akár nem, befolyásolja, mit teszünk a kosárba.

Egyedül viszont könnyebben hallgatunk a saját ízlésünkre. Nem kell megfelelni senkinek, nem kell kompromisszumot kötni abban, hogy melyik boltba menjünk előbb, vagy mennyi időt töltsünk egy-egy polcnál. Ez a fajta önálló döntéshozatal sokaknak megnyugtató, mert végre nem kell senkinek elszámolni az ízlésükről. Olvass még a témában Ezt hozza 2026. október 31. a numerológia szerint: otthon és szeretet Milyen háziállatot tartasz? Ezt árulja el a személyiségedről „Jól látom, hogy fogytál?” – Miért érzik úgy az emberek, hogy muszáj szóvá tenniük a másik testsúlyát? Válassz egy horrorfilmet, megmutatjuk, mi a legrémisztőbb tulajdonságod!

🌌

Kisokos Álomfejtés álmoskönyv A-tól Z-ig

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.