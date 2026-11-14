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Te is szeretsz egyedül vásárolni? Meglepő, mit árulhat el rólad!
Unsplash

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Te is szeretsz egyedül vásárolni? Meglepő, mit árulhat el rólad!

Farkas Izabella
Írta 2026.11.14.
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Sokan ciki dolognak tartják bevallani, hogy szívesebben vásárolnak egyedül, mint társasággal. Pedig a magányos vásárlás nem feltétlenül a magány jele, sőt, a pszichológusok szerint gyakran éppen ellenkezőleg: tudatosságról és erős önismeretről árulkodik.

Belépsz egy üzletbe, fejhallgató a füledben, senki nem szól hozzád, senki nem kérdezi meg, hogy áll rajtad a kabát. Végigsétálsz a polcok között a saját tempódban, visszateszel valamit, amit mások biztosan lebeszéltek volna rólad, aztán fizetsz, és kimész. Nincs egyeztetés, nincs kompromisszum. Csak te és a döntéseid.

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A döntéshozatal, amit nem kell megmagyarázni

Amikor egyedül vásárolunk, nem kell indokolnunk, miért pont azt a szoknyát próbáljuk fel, vagy miért nem azt a színt választjuk, amit a barátnőnk javasolt. A környezetpszichológiával foglalkozó kutatók régóta vizsgálják, hogyan hat a társas jelenlét a döntéseinkre, és az eredmények azt mutatják, hogy mások véleménye, akár akarjuk, akár nem, befolyásolja, mit teszünk a kosárba.

Egyedül viszont könnyebben hallgatunk a saját ízlésünkre. Nem kell megfelelni senkinek, nem kell kompromisszumot kötni abban, hogy melyik boltba menjünk előbb, vagy mennyi időt töltsünk egy-egy polcnál. Ez a fajta önálló döntéshozatal sokaknak megnyugtató, mert végre nem kell senkinek elszámolni az ízlésükről.

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