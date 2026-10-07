Az ősz legmelengetőbb fogása – készíts krémes sütőtökös rizottót

Próbáld ki az ősz egyik legfinomabb fogását: ez a krémes sütőtökös rizottó egyszerű, melengető és tökéletes választás a hűvösebb napokra.
Van egy pillanat minden ősszel, amikor az ember már nem kér több salátát, hideg limonádét vagy grillezett zöldséget. Ehelyett valami meleg, sűrű, lassan elkészülő ételre vágyik, amit kanalazva lehet enni, miközben kint esik, és a lakásban végre bekapcsoljuk a fűtést. A sütőtökös rizottó pontosan ez: egyszerre elegáns és otthonos, ráadásul a legtöbb hozzávalója valószínűleg már most ott van a hűtőben vagy a kamrában.
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Miért működik jól együtt a sütőtök és a rizottó?
A rizottó jellegzetesen krémes állagát nem a tejszín, hanem a rizsben található keményítő adja. A lassú főzés és a folyamatos keverés hatására a rizsszemek fokozatosan kiadják a keményítőt, ettől lesz a végeredmény selymes és krémes. A sütőtök ehhez kellemesen édeskés ízt, telt színt és további krémességet ad, így tökéletesen illik az őszi rizottóhoz.