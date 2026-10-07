Az ősz legmelengetőbb fogása – készíts krémes sütőtökös rizottót

Próbáld ki az ősz egyik legfinomabb fogását: ez a krémes sütőtökös rizottó egyszerű, melengető és tökéletes választás a hűvösebb napokra.

Van egy pillanat minden ősszel, amikor az ember már nem kér több salátát, hideg limonádét vagy grillezett zöldséget. Ehelyett valami meleg, sűrű, lassan elkészülő ételre vágyik, amit kanalazva lehet enni, miközben kint esik, és a lakásban végre bekapcsoljuk a fűtést. A sütőtökös rizottó pontosan ez: egyszerre elegáns és otthonos, ráadásul a legtöbb hozzávalója valószínűleg már most ott van a hűtőben vagy a kamrában.

Melyik arkangyal vigyáz rád a születési hónapod szerint? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Miért működik jól együtt a sütőtök és a rizottó?

× Olvasnád a Bient hirdetések és lapozás nélkül? Banner és videóhirdetés nélkül, a teljes cikk egyetlen oldalon. 4 990 Ft egy évre (~416 forint/hó), ez havonta kevesebb, mint egy kávé ára. Érdekel, mutasd Nem érdekel Köszönjük, ez sokat segít! A reklámmentes Bien még előkészítés alatt van, most azt mérjük, hányan szeretnétek. Ha megadod az e-mail-címed, elsőként szólunk, amikor elindul. Kérem az értesítést Csak erről az egy dologról írunk, bármikor törölheted. Adatkezelési tájékoztató Köszönöm, nem kérek e-mailt Kérlek, ellenőrizd az e-mail-címet. Felírtunk, köszönjük! Amint elindul a reklámmentes Bien, elsőként neked szólunk.

A rizottó jellegzetesen krémes állagát nem a tejszín, hanem a rizsben található keményítő adja. A lassú főzés és a folyamatos keverés hatására a rizsszemek fokozatosan kiadják a keményítőt, ettől lesz a végeredmény selymes és krémes. A sütőtök ehhez kellemesen édeskés ízt, telt színt és további krémességet ad, így tökéletesen illik az őszi rizottóhoz.

🍽️

Kisokos Mit főzzek ma? receptötlet egy kattintásra

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.