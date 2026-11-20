A szerelemben mindenki másképp kötődik: van, aki könnyen megnyílik, más lassan enged közel magához valakit. A születési évszakod arról is árulkodhat, milyen mélyen és intenzíven szeretsz.

Négy évszak, négy egészen más szeretetnyelv. Ha végiggondolod a környezetedben élőket, szinte biztos, hogy észreveszed a mintázatot: vannak, akik azonnal mindent beleadnak egy kapcsolatba, és vannak, akik hónapokig figyelnek, mielőtt megnyílnának. Az ezoterikus hagyomány szerint ebben nem csak a személyiség, hanem a születési évszak energiája is benne van, hiszen az a közeg, amibe megszülettünk, rányomja bélyegét arra, hogyan közelítünk másokhoz.

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Tavasz: aki gyorsan szeret

A tavaszi születésűek ragaszkodása olyan, mint a környezetük is volt a világra jövetelük idején: gyors növekedés, hirtelen nyitás, türelmetlen várakozás az után, hogy valami beinduljon. Ebből fakad, hogy ezek az emberek hamar tudnak mélyen kötődni, és nem félnek elsőként kimondani, hogy fontos nekik valaki. Ez gyakran téves benyomást kelt, mintha felületesek lennének, pedig csak másképp mérik az időt. Náluk a mélység nem az évek számában mérhető, hanem abban, milyen intenzitással vannak jelen, amikor már elkötelezték magukat.

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