A november végi bolygómozgások felboríthatják a terveket, de akár kedvező változásokat is hozhatnak. Nézd meg, kiket érinthetnek!

Az ősz utolsó napjai nem mindenkinél a megszokott forgatókönyv szerint alakulnak. A november végi bolygómozgások váratlan felismeréseket, hirtelen irányváltásokat és új lehetőségeket hozhatnak, különösen négy csillagjegy életébe. Ami most még bizonytalannak vagy kiszámíthatatlannak tűnik, végül egészen új irányba terelheti őket.

3 csillagjegy, aki túl sokáig bízik a rossz emberben A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Ikrek – Egy váratlan fordulat mindent átírhat

Az Ikrek számára november 24-e körül válhat igazán mozgalmassá az időszak, amikor a jegyükben telihold ragyog. Ez a holdállás önmagában is felerősítheti az érzelmeket és a felismeréseket, ráadásul az Uránusszal való együttállása még kiszámíthatatlanabbá teheti a történéseket. Olyan hír, találkozás vagy váratlan lehetőség érkezhet, amely felborítja az eredeti terveiket, és arra készteti őket, hogy újragondoljanak egy fontos döntést. Lehet, hogy elsőre nehéz alkalmazkodniuk a változáshoz, de később éppen ebben találhatják meg azt a szabadságot, amelyre régóta vágytak. A hónap végén már tisztábban láthatják, merre érdemes továbbindulniuk.

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