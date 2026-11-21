Az ősz utolsó napjai nem mindenkinél a megszokott forgatókönyv szerint alakulnak. A november végi bolygómozgások váratlan felismeréseket, hirtelen irányváltásokat és új lehetőségeket hozhatnak, különösen négy csillagjegy életébe. Ami most még bizonytalannak vagy kiszámíthatatlannak tűnik, végül egészen új irányba terelheti őket.
Ikrek – Egy váratlan fordulat mindent átírhat
Az Ikrek számára november 24-e körül válhat igazán mozgalmassá az időszak, amikor a jegyükben telihold ragyog. Ez a holdállás önmagában is felerősítheti az érzelmeket és a felismeréseket, ráadásul az Uránusszal való együttállása még kiszámíthatatlanabbá teheti a történéseket. Olyan hír, találkozás vagy váratlan lehetőség érkezhet, amely felborítja az eredeti terveiket, és arra készteti őket, hogy újragondoljanak egy fontos döntést. Lehet, hogy elsőre nehéz alkalmazkodniuk a változáshoz, de később éppen ebben találhatják meg azt a szabadságot, amelyre régóta vágytak. A hónap végén már tisztábban láthatják, merre érdemes továbbindulniuk.
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