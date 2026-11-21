Még a téli napforduló előtt átalakulhat három csillagjegy anyagi helyzete – a bolygók állása izgalmas pénzügyi változásokat jelez.

Az év vége előtt három csillagjegy életében is olyan pénzügyi fordulat következhet, amely hosszabb távon meghatározhatja az anyagi biztonságukat. A november végi és decemberi bolygómozgások az új lehetőségek, a korábbi döntések felülvizsgálata és a stabilabb alapok megteremtése felé terelhetik őket. December 21-e, a téli napforduló előtt különösen fontos felismerések és váratlan fejlemények érkezhetnek.

A legféltékenyebb és legbirtoklóbb csillagjegyek rangsora A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Bika

A Bikák számára az anyagi biztonság mindig kiemelt jelentőségű, ezért különösen fontos időszak következhet számukra. Uralkodó bolygójuk, a Vénusz november 13-án befejezte retrográd mozgását, december 4-én pedig a Skorpió jegyébe lép. Ez az időszak az asztrológiai értelmezés szerint a pénzügyi kapcsolatok, a közös erőforrások és a hosszabb távú elköteleződések újragondolását hozhatja magával.

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