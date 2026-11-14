A panaszkodás nagymesterei – 4 csillagjegy, akinek mindig félig üres a pohár

Egy kis bosszúság, egy félresikerült nap, és máris jön a panaszáradat. Az asztrológia szerint ez a négy jegy különösen hajlamos a borúlátásra.

Vannak, akik még a legjobb helyzetben is hamar megtalálják azt, ami nem működik. Egy apró kellemetlenségből könnyen egész napos bosszúság lesz, a pozitívumok pedig valahogy mindig háttérbe szorulnak. Az asztrológia szerint bizonyos csillagjegyek hajlamosabbak a borúlátásra, a kritizálásra és a folyamatos elégedetlenkedésre – lássuk, kik azok, akiknél szinte mindig félig üres az a bizonyos pohár!

5 csillagjegy, akit próbára tesz október vége A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Szűz

A Szűz számára szinte semmi sem lehet tökéletes, hiszen mindig talál valamit, amin javítani lehetne. Rendkívül figyelmes és alapos, ám éppen ez a tulajdonsága teszi hajlamossá arra, hogy minden apró hibát és hiányosságot észrevegyen. Ha valami nem a tervei szerint alakul, hosszasan képes elemezni a történteket, és könnyen belecsúszik a panaszkodásba. Sokszor nem is rosszindulatból kritizál, egyszerűen nehezen viseli, ha a dolgok nem úgy működnek, ahogyan elképzelte.

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