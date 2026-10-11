október 11. Brigitta, Gitta napja Ma: 17°C Holnap: 16°C 🌧️
október 11. Brigitta, Gitta napja Ma: 17°C Holnap: 16°C 🌧️
Rövidesen újra kitörhet: ezekre figyelj, ha meglátogatnád ősszel Európa egyik legaktívabb vulkánját
iStock

Címlap / Kikapcsolódás / Utazás / Rövidesen újra kitörhet: ezekre...

Rövidesen újra kitörhet: ezekre figyelj, ha meglátogatnád ősszel Európa egyik legaktívabb vulkánját

Szabó Erzsébet
Írta 2026.10.11.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Az ősz az egyik legvarázslatosabb időszak Szicília felfedezésére – ha erre a meseszép olasz szigetre készülsz, szinte biztos, hogy a bakancslistád csúcsán ott szerepel Európa legaktívabb vulkánja, az Etna.

Ám ez a fenséges óriás sosem alszik igazán: folyamatosan pulzál, kavarog a mélyben és bármikor készen áll arra, hogy megmutassa nyers, elementáris erejét. Mielőtt útnak indulnál, fogadj meg tőlem néhány praktikus tanácsot annak érdekében, hogy az álomutazásból ne idegeskedés, hanem valóban életre szóló, lélekemelő élmény legyen!

Egy idegen a repülőn felismerte a nagymamámat egy régi fotóról

A szeszélyes óriás a repülőteret sem kíméli

Az Etna esetében sosem az a kérdés, hogy kitör-e újra, hanem az, hogy a következő hevesebb magmafeláramlás pontosan mikor következik majd be. Ez a tűzhányó ugyanis Európa egyik legaktívabb vulkánjaként folyamatosan működésben van.

2026 nyarán és kora őszén is rendkívül aktív fázisban volt, és több alkalommal is kitört vagy éppen olyan hamufelhőket eregetett, amelyek sok mindenki tervét keresztülhúzták. A július eleji, az augusztusi, majd a szeptemberi intenzívebb fázisok során kilométeres magasságba csapó, barna hamufelhők lövelltek a magasba.

Olvass még a témában

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/5
Következő»
📅KisokosMunkaszüneti napokünnepnapok, hosszú hétvégék
A Kikapcsolódás rovat legjobbjai minden pénteken a postaládádban

Péntek reggel elküldjük a hét legolvasottabb Kikapcsolódás-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

4 csillagjegy, akit a nyári forróság szerelembe sodor

Ezeket olvassák most

4 csillagjegy, akit váratlan kiadás súlyt októberben

4 csillagjegy, akit váratlan kiadás súlyt októberben

Ezt csináld, ha dohos a mosógép gumitömítése – azonnal eltűnik a penész

Ezt csináld, ha dohos a mosógép gumitömítése – azonnal eltűnik a penész

Beköltöztem az új lakásomba, és az első éjszaka óta tudom, hogy nem vagyok ott egyedül

Beköltöztem az új lakásomba, és az első éjszaka óta tudom, hogy nem vagyok ott egyedül

Vénusz retrográd Skorpióban: 5 csillagjegy, akiknél októberben különösen érzékeny téma lehet a bizalom

Vénusz retrográd Skorpióban: 5 csillagjegy, akiknél októberben különösen érzékeny téma lehet a bizalom

Ezt a 7 mondatot csak egy érzelmileg érett ember használja – te az vagy?

Ezt a 7 mondatot csak egy érzelmileg érett ember használja – te az vagy?

A barátnőm elmondta, hogy szándékosan nem védekezett, hogy teherbe essen – nem tudtam, mit gondoljak

A barátnőm elmondta, hogy szándékosan nem védekezett, hogy teherbe essen – nem tudtam, mit gondoljak

HOZZÁSZÓLÁSOK



A Kikapcsolódás rovat legjobbjai minden pénteken a postaládádban

Péntek reggel elküldjük a hét legolvasottabb Kikapcsolódás-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.