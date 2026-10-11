Rövidesen újra kitörhet: ezekre figyelj, ha meglátogatnád ősszel Európa egyik legaktívabb vulkánját

Ám ez a fenséges óriás sosem alszik igazán: folyamatosan pulzál, kavarog a mélyben és bármikor készen áll arra, hogy megmutassa nyers, elementáris erejét. Mielőtt útnak indulnál, fogadj meg tőlem néhány praktikus tanácsot annak érdekében, hogy az álomutazásból ne idegeskedés, hanem valóban életre szóló, lélekemelő élmény legyen!
A szeszélyes óriás a repülőteret sem kíméli
Az Etna esetében sosem az a kérdés, hogy kitör-e újra, hanem az, hogy a következő hevesebb magmafeláramlás pontosan mikor következik majd be. Ez a tűzhányó ugyanis Európa egyik legaktívabb vulkánjaként folyamatosan működésben van.
2026 nyarán és kora őszén is rendkívül aktív fázisban volt, és több alkalommal is kitört vagy éppen olyan hamufelhőket eregetett, amelyek sok mindenki tervét keresztülhúzták. A július eleji, az augusztusi, majd a szeptemberi intenzívebb fázisok során kilométeres magasságba csapó, barna hamufelhők lövelltek a magasba.
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