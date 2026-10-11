Rövidesen újra kitörhet: ezekre figyelj, ha meglátogatnád ősszel Európa egyik legaktívabb vulkánját

Az ősz az egyik legvarázslatosabb időszak Szicília felfedezésére – ha erre a meseszép olasz szigetre készülsz, szinte biztos, hogy a bakancslistád csúcsán ott szerepel Európa legaktívabb vulkánja, az Etna.

Ám ez a fenséges óriás sosem alszik igazán: folyamatosan pulzál, kavarog a mélyben és bármikor készen áll arra, hogy megmutassa nyers, elementáris erejét. Mielőtt útnak indulnál, fogadj meg tőlem néhány praktikus tanácsot annak érdekében, hogy az álomutazásból ne idegeskedés, hanem valóban életre szóló, lélekemelő élmény legyen!

Egy idegen a repülőn felismerte a nagymamámat egy régi fotóról A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

A szeszélyes óriás a repülőteret sem kíméli

Az Etna esetében sosem az a kérdés, hogy kitör-e újra, hanem az, hogy a következő hevesebb magmafeláramlás pontosan mikor következik majd be. Ez a tűzhányó ugyanis Európa egyik legaktívabb vulkánjaként folyamatosan működésben van.

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2026 nyarán és kora őszén is rendkívül aktív fázisban volt, és több alkalommal is kitört vagy éppen olyan hamufelhőket eregetett, amelyek sok mindenki tervét keresztülhúzták. A július eleji, az augusztusi, majd a szeptemberi intenzívebb fázisok során kilométeres magasságba csapó, barna hamufelhők lövelltek a magasba. Olvass még a témában Elfeledett böjti szokások, amik nem is olyan régen még az egész országban meghatározóak voltak Teszteld magad: Felismered az évezredforduló legnagyobb nyári slágereit egyetlen dalszövegrészletből? Idén nem akarok mindent kihozni a nyárból – inkább ezt választom helyette A banán valójában nem jó a majomnak – 10 hazugság, amit az állatokról tanultunk

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