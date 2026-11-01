5 tipp, ahogyan idén ősszel a barna leggingst hordhatod

Évekig a fekete leggings volt az az alapdarab, ami mindenhez jó – most azonban a barna vette át a trónt. Mutatjuk, miért érdemes átváltani, és öt módot, ahogyan idén ősszel viselheted.

Évekig a fekete leggings volt az az alapdarab, ami mindenhez jó, és ezt senki nem kérdőjelezte meg. Most viszont több divatoldal is arról ír, hogy a barna leggings lett az, amit mindenki visel, sőt, egy ismert divatmagazin szerint az utóbbi évek cicanadrág-trendjei közül most semmi nem veri a barnát, még a fekete sem. Nem véletlen, hogy sokan átváltottak rá, mert ez a szín egyszerre természetes, meleg és sokkal különlegesebbnek hat, mint a megszokott fekete, pedig ugyanolyan kényelmes.

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Miért pont a barna

A barna már önmagában is az őszről szól. Gazdagabb, elegánsabb hatású, mint a fekete, mégis ugyanolyan könnyen illik szinte bármihez, a krémszíntől a zöldig. Egy egyszerű sportos darab is sokkal igényesebbnek tűnik tőle, különösen, ha más semleges tónusokkal, krémmel, drappal vagy bézzsel kombináljuk. Íme öt módja annak, ahogyan idén ősszel érdemes hordani.

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