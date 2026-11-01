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Napi horoszkóp 2026. november 1. – A befelé fordulás hoz fejlődést
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Napi horoszkóp 2026. november 1. – A befelé fordulás hoz fejlődést

Arany Inez
Írta 2026.11.01.
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Megérkezett november, és vele egy nyugodtabb, befelé fordulós vasárnap. Nézd meg, mire számíthatsz ma a csillagjegyed szerint szerelemben, munkában és a hétköznapokban!

November első napja különleges asztrológiai hatásokat tartogat: a Skorpió időszak mélyebb önvizsgálatra, a retrográd bolygók pedig a múlt eseményeinek és kapcsolatainak újragondolására ösztönöznek. A délutáni utolsó negyed Hold érzelmi feszültségeket hozhat felszínre, miközben arra késztet, hogy elengedd mindazt, ami már nem szolgálja a fejlődésedet. A Merkúr és a Vénusz hátráló mozgása miatt a kommunikációban és a párkapcsolatokban is érdemes lehet lassítani. A vasárnap legfontosabb üzenete az őszinte szembenézés, az elengedés és a belső egyensúly megtalálása lehet.

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Ma reggel lehet, hogy nehezen indul be a motor, és ez teljesen rendben van. Nem kell mindent azonnal letudni, a vasárnap pont arra való, hogy végre lassíthass egy kicsit. Ha az elmúlt hét elvette az energiádat, most engedd meg magadnak, hogy csak lazulj. Egy jó kávé, egy kényelmes fotel, és máris jobb a kedved.

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