A Végítélet lapja: ezt üzeni a novemberi Tarot kártya a mély, transzformatív energiák mellé

Ez a szimbólum – bármennyire is ijesztő a neve elsőre – sokkal inkább a felocsúdásról, a régi sémák tisztázásáról és a tiszta lappal való indítás lehetőségéről szól. Lássuk, milyen útmutatást kínál nekünk erre a borongós, mégis lélekemelő hónapra!
Kezdődhet a belső leltár
A novemberi esték csendje tökéletes hátteret teremt ahhoz, hogy őszinte leltárt készíts a mindennapjaidról. A Végítélet lapja arra hív, hogy vess egy pillantást az elmúlt időszak eseményeire: a félbeszakadt tervekre, a háztartás vagy a munka terheitől kimerült hétköznapokra.
Ahelyett azonban, hogy szigorú mércével mérnéd magad vagy a környezetedet, keresd inkább a megértést! Bármilyen megpróbáltatáson vagy belső vívódáson vagy túl, sosem szabad elfelejtened, hogy az azokból levont tanulságok formálták a jelenlegi tudatosságodat.
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Amikor képes vagy elengedni az önostorozást és a felesleges bűntudatot, egy olyan belső béke és tisztánlátás születik meg benned, ami eddig talán ismeretlen volt számodra.
A párkapcsolatok terén a késő őszi hangulat – különösen a Vénusz retrográd hatásával kiegészülve – gyakran hozza felszínre a szőnyeg alá söpört feszültségeket és a régi, lezáratlan mintákat. Ez azonban nemcsak a veszekedésekre, hanem a kötelékek megerősítésére is kiváló lehetőségeket kínál.
Minden csak attól függ, hogyan használod az energiákat! Ahelyett, hogy a fáradt estéken egymásra mutogatnátok a rohanós hétköznapok szülte apró hibák miatt, a Végítélet üzenete szerint a nyitott, őszinte beszélgetések hozhatják el a valódi áttörést – ez nem mellesleg tökéletesen rezonál a Skorpió havának mély, „felvállalós” életszemléletével is.
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