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Retinol helyett: a drogériás szérum, ami tényleg kisimítja a bőröd
Pexels

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Retinol helyett: a drogériás szérum, ami tényleg kisimítja a bőröd

Kende Kíra
Írta 2026.10.08.
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A retinol valóban hatásos hatóanyag, de nem minden bőr barátja – és pont ezért kezdett el futótűzként terjedni egy növényi alternatíva, a bakuchiol, amit ma már a legtöbb hazai drogériában is megtalálunk.

Ha a retinoltól tartasz, vagy egyszerűen egy könnyebben beilleszthető alternatívát keresel, nem kell rögtön a drága krémek között válogatnod. Van egy drogériában is könnyen elérhető szérum, amely rendszeres használat mellett látványosan simábbá és egységesebbé teheti a bőrt. Megmutatjuk, melyik hatóanyagra érdemes figyelned.

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Mi az a bakuchiol, és miért beszél róla mindenki?

A bakuchiol egy indiai eredetű növény, a Psoralea corylifolia magjából és leveleiből kivont hatóanyag, amit a hagyományos ájurvédikus gyógyászat évszázadok óta használ bőrproblémákra. A kozmetikai ipar viszont csak az utóbbi években kapott rá igazán, amikor kiderült: a sejtmegújulást hasonló mechanizmussal támogatja, mint a retinol, csak jóval kevesebb mellékhatással.

A lényeg, hogy a bakuchiol nem a retinoidok családjába tartozik kémiailag, de a bőrön hasonló géneket aktivál, amelyek a kollagénprodukcióért és a sejtforgalomért felelősek. Ez azt jelenti, hogy a hatásmechanizmusa átfedést mutat a retinollal, miközben a bőr toleranciája jellemzően sokkal jobb.

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