Retinol helyett: a drogériás szérum, ami tényleg kisimítja a bőröd

Ha a retinoltól tartasz, vagy egyszerűen egy könnyebben beilleszthető alternatívát keresel, nem kell rögtön a drága krémek között válogatnod. Van egy drogériában is könnyen elérhető szérum, amely rendszeres használat mellett látványosan simábbá és egységesebbé teheti a bőrt. Megmutatjuk, melyik hatóanyagra érdemes figyelned.
Mi az a bakuchiol, és miért beszél róla mindenki?
A bakuchiol egy indiai eredetű növény, a Psoralea corylifolia magjából és leveleiből kivont hatóanyag, amit a hagyományos ájurvédikus gyógyászat évszázadok óta használ bőrproblémákra. A kozmetikai ipar viszont csak az utóbbi években kapott rá igazán, amikor kiderült: a sejtmegújulást hasonló mechanizmussal támogatja, mint a retinol, csak jóval kevesebb mellékhatással.
A lényeg, hogy a bakuchiol nem a retinoidok családjába tartozik kémiailag, de a bőrön hasonló géneket aktivál, amelyek a kollagénprodukcióért és a sejtforgalomért felelősek. Ez azt jelenti, hogy a hatásmechanizmusa átfedést mutat a retinollal, miközben a bőr toleranciája jellemzően sokkal jobb.
Olvass még a témában
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Hétfő reggel elküldjük a hét legolvasottabb Stílus-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.