Retinol helyett: a drogériás szérum, ami tényleg kisimítja a bőröd

A retinol valóban hatásos hatóanyag, de nem minden bőr barátja – és pont ezért kezdett el futótűzként terjedni egy növényi alternatíva, a bakuchiol, amit ma már a legtöbb hazai drogériában is megtalálunk.

Ha a retinoltól tartasz, vagy egyszerűen egy könnyebben beilleszthető alternatívát keresel, nem kell rögtön a drága krémek között válogatnod. Van egy drogériában is könnyen elérhető szérum, amely rendszeres használat mellett látványosan simábbá és egységesebbé teheti a bőrt. Megmutatjuk, melyik hatóanyagra érdemes figyelned.

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Mi az a bakuchiol, és miért beszél róla mindenki?

A bakuchiol egy indiai eredetű növény, a Psoralea corylifolia magjából és leveleiből kivont hatóanyag, amit a hagyományos ájurvédikus gyógyászat évszázadok óta használ bőrproblémákra. A kozmetikai ipar viszont csak az utóbbi években kapott rá igazán, amikor kiderült: a sejtmegújulást hasonló mechanizmussal támogatja, mint a retinol, csak jóval kevesebb mellékhatással.

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A lényeg, hogy a bakuchiol nem a retinoidok családjába tartozik kémiailag, de a bőrön hasonló géneket aktivál, amelyek a kollagénprodukcióért és a sejtforgalomért felelősek. Ez azt jelenti, hogy a hatásmechanizmusa átfedést mutat a retinollal, miközben a bőr toleranciája jellemzően sokkal jobb. Olvass még a témában Az ősz must have manikűrje: hódít a sütőtökös cider köröm A világ összes alvása sem segít azon, hogy 36 éves vagyok Így hordják az európai nők az idei szezon legmegosztóbb nadrágját A csendes luxus őszi kiadása: darabok, amik nem kerülnek sokba, mégis prémiumnak tűnnek

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