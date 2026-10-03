Retinol-szendvics: tényleg megvédi a bőröd az irritációtól, vagy gyengíti a hatást?

A retinol az egyik leghatékonyabb összetevő, amit a bőrápolási rutinodba beilleszthetsz, és egyben az egyik legkönnyebben irritációt okozó is.

Nem véletlen, hogy egyre többen keresik a megoldást, amivel a hatás megmarad, a kipirosodás és a hámlás viszont kimaradhat. Ez a megoldás a retinol-szendvics technika, amiről mostanában mindenki beszél a bőrápolási közösségekben.

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Mi pontosan a retinol-szendvics technika

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A módszer lényege, hogy a retinolt nem közvetlenül a tiszta bőrre visszük fel, hanem körbevesszük hidratálóval: előtte is és utána is egy réteg nyugtató, kötőhíd-képző krémet alkalmazunk. Így a retinol gyakorlatilag egy hidratáló szendvicsbe kerül, ami csökkenti a bőrrel való közvetlen, koncentrált érintkezését. Az elképzelés szerint ez enyhíti az irritációt, mert a hatóanyag lassabban, kisebb intenzitással jut be a bőr felső rétegeibe.

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