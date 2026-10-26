október 26. Dömötör napja Ma: 13°C Holnap: 14°C 🌧️
október 26. Dömötör napja Ma: 13°C Holnap: 14°C 🌧️
Rémesen menő manikűrök Halloween éjjelére
iStock

Címlap / Stílus / Test / Rémesen menő manikűrök Halloween...

Rémesen menő manikűrök Halloween éjjelére

Szalai Dóra
Írta 2026.10.26.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Fekete, bordó, króm vagy apró szellemek? Inspirálódj a 2026-os Halloween legizgalmasabb körömtrendjeiből, és találd meg a hozzád illő manikűrt!

A halloweeni manikűr 2026-ban már rég nem csak a narancssárga tökökről és a fekete körmökről szól: a mágneses, macskaszemhatású lakkok, a bordó árnyalatok, a finom pókhálóminták és a különleges krómfelületek is izgalmas lehetőségeket kínálnak. Összegyűjtöttünk hat körömötletet, amelyekkel akkor is stílusosan hangolódhatsz október 31-re, ha az elegáns, visszafogott manikűröket kedveled, és akkor is, ha jöhet egy igazán feltűnő dizájn.

Melyik kínai állatjegy vagy? Ezt árulja el a személyiségedről

1. Boszorkányosan csillogó macskaszemkörmök

A macskaszemhatású, mágneses lakkok 2026-ban különösen izgalmas választást jelentenek, ha látványos, mégis kifinomult manikűrre vágysz. A mélylila, az erdőzöld, a fekete és a bordó alapokon megjelenő, fényben változó csillogás titokzatos, szinte varázslatos hatást kelt. A körömfelületen végigfutó fénycsík olyan, mintha egy drágakő vagy bársonyszövet csillanna meg minden mozdulatnál.

Ez a dizájn közepes vagy hosszú, mandula alakú körmökön különösen látványos, de rövid körmökön is jól működik. Fekete ruhával, ezüst ékszerekkel és sötétlila sminkkel igazi boszorkányos összhatást teremthetsz, de egy egyszerű fekete ruha mellett is elegendő ahhoz, hogy különlegessé tegye a megjelenésedet.

Olvass még a témában

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/7
Következő»
🎂KisokosNévnapki ünnepel ma?
A Stílus rovat legjobbjai minden hétfőn a postaládádban

Hétfő reggel elküldjük a hét legolvasottabb Stílus-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kos telihold: 4 csillagjegy, akinek most mindent újra kell gondolnia

Ezeket olvassák most

5 csillagjegy, akinek csak álca a kedvessége

5 csillagjegy, akinek csak álca a kedvessége

4 csillagjegy, akinek az egyedüllét a kulcs a mentális feltöltődéshez

4 csillagjegy, akinek az egyedüllét a kulcs a mentális feltöltődéshez

4 csillagjegy, akire a sors nehéz terheket bízott

4 csillagjegy, akire a sors nehéz terheket bízott

Melyik a legnehezebben kiismerhető csillagjegy? Keresd meg a helyed a ranglistán!

Melyik a legnehezebben kiismerhető csillagjegy? Keresd meg a helyed a ranglistán!

Így reagálsz, ha valaki nem válaszol az üzenetedre: 3 válaszreakció, ami az érzelmi kötődési stílusodról árulkodik

Így reagálsz, ha valaki nem válaszol az üzenetedre: 3 válaszreakció, ami az érzelmi kötődési stílusodról árulkodik

Mennyire jók a megérzéseid? A születési hónapod árulkodik róla

Mennyire jók a megérzéseid? A születési hónapod árulkodik róla

HOZZÁSZÓLÁSOK



A Stílus rovat legjobbjai minden hétfőn a postaládádban

Hétfő reggel elküldjük a hét legolvasottabb Stílus-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.