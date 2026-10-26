Rémesen menő manikűrök Halloween éjjelére

A halloweeni manikűr 2026-ban már rég nem csak a narancssárga tökökről és a fekete körmökről szól: a mágneses, macskaszemhatású lakkok, a bordó árnyalatok, a finom pókhálóminták és a különleges krómfelületek is izgalmas lehetőségeket kínálnak. Összegyűjtöttünk hat körömötletet, amelyekkel akkor is stílusosan hangolódhatsz október 31-re, ha az elegáns, visszafogott manikűröket kedveled, és akkor is, ha jöhet egy igazán feltűnő dizájn.
1. Boszorkányosan csillogó macskaszemkörmök
A macskaszemhatású, mágneses lakkok 2026-ban különösen izgalmas választást jelentenek, ha látványos, mégis kifinomult manikűrre vágysz. A mélylila, az erdőzöld, a fekete és a bordó alapokon megjelenő, fényben változó csillogás titokzatos, szinte varázslatos hatást kelt. A körömfelületen végigfutó fénycsík olyan, mintha egy drágakő vagy bársonyszövet csillanna meg minden mozdulatnál.
Ez a dizájn közepes vagy hosszú, mandula alakú körmökön különösen látványos, de rövid körmökön is jól működik. Fekete ruhával, ezüst ékszerekkel és sötétlila sminkkel igazi boszorkányos összhatást teremthetsz, de egy egyszerű fekete ruha mellett is elegendő ahhoz, hogy különlegessé tegye a megjelenésedet.
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