5+1 ízléses halloweeni dekoráció, amire a lakberendezők is rábólintanak – lelőhelyekkel

A halloweeni dekoráció nem feltétlenül jelent műanyag pókhálókat, világító koponyákat és narancssárga díszekkel telepakolt nappalit. Ha szereted az őszi hangulatot, de a lakásodat nem szeretnéd egy horrorfilm díszletévé változtatni, néhány jól megválasztott kiegészítővel sokkal kifinomultabb hatást érhetsz el.
A fekete gyertyatartók, a különleges virágok, a dekoratív tökök és a fekete-fehér minták akkor is jól mutatnak, amikor már rég elpakoltad a halloweeni kellékeket.
Fekete fények
A gyertyafény az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy megteremtsd a halloweeni hangulatot, a fekete kiegészítők pedig egy kis drámaiságot is visznek az összképbe. Egy sötét gyertyatartóval, néhány hengergyertyával és egy fekete lámpással máris megvan az alap, anélkül, hogy az egész lakást tematikus díszekkel kellene telepakolnod.
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Helyezd őket a komódra, az étkezőasztalra vagy egy polcra, és hagyd, hogy a fényeké legyen a főszerep. Ha a narancssárga tökök helyett inkább a sötétebb, elegánsabb dekorációkat kedveled, ez a megoldás neked való.
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