5+1 ízléses halloweeni dekoráció, amire a lakberendezők is rábólintanak – lelőhelyekkel

Íme 6 stílusos dekorációs ötlet, amelyekhez a lelőhelyeket is megtalálod, így könnyen összeállíthatod a saját, kicsit hátborzongató, mégis ízléses otthoni dekorációdat.

A halloweeni dekoráció nem feltétlenül jelent műanyag pókhálókat, világító koponyákat és narancssárga díszekkel telepakolt nappalit. Ha szereted az őszi hangulatot, de a lakásodat nem szeretnéd egy horrorfilm díszletévé változtatni, néhány jól megválasztott kiegészítővel sokkal kifinomultabb hatást érhetsz el.

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A fekete gyertyatartók, a különleges virágok, a dekoratív tökök és a fekete-fehér minták akkor is jól mutatnak, amikor már rég elpakoltad a halloweeni kellékeket.

Fekete fények

1. JYSK / Lámpás

2. Mömax / Hengergyertyaszett

3. Bonami / Prato gyertyatartó

A gyertyafény az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy megteremtsd a halloweeni hangulatot, a fekete kiegészítők pedig egy kis drámaiságot is visznek az összképbe. Egy sötét gyertyatartóval, néhány hengergyertyával és egy fekete lámpással máris megvan az alap, anélkül, hogy az egész lakást tematikus díszekkel kellene telepakolnod. Olvass még a témában Szűz-szezon inspirációi: letisztult formák és megnyugtató natúr színek a harmonikus otthonért Húsvéti dekorációk, amik többek, mint díszek – így teremtek ünnepi emlékeket Így tisztítsd a velúr cipőt anélkül, hogy foltot hagynál Levegős terek és kreatív sarkok: így csempéssz frissességet az otthonodba az Ikrek jegyében

Helyezd őket a komódra, az étkezőasztalra vagy egy polcra, és hagyd, hogy a fényeké legyen a főszerep. Ha a narancssárga tökök helyett inkább a sötétebb, elegánsabb dekorációkat kedveled, ez a megoldás neked való.

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