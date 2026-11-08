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Dohosodni kezd a fürdőszoba? Így állítsd meg azonnal!
Unsplash

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Dohosodni kezd a fürdőszoba? Így állítsd meg azonnal!

Váradi Petra
Írta 2026.11.08.
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Fekete foltok a fugák között, kellemetlen dohos szag? Ezekkel az egyszerű praktikákkal veheted fel a harcot a fürdőszobai penész ellen.

Először csak egy kellemetlen, állott szagot érzel, aztán apró fekete pöttyök jelennek meg a csempe fugái között, a szilikon szélén vagy a mennyezet sarkában. A fürdőszobai penész nemcsak esztétikai probléma, hanem a túl magas páratartalom és a nem megfelelő szellőzés figyelmeztető jele is lehet. Mutatjuk, mit tehetsz azonnal, hogy megállítsd a dohosodást, és megelőzd a foltok újbóli megjelenését.

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Ne várd meg, amíg ellepi a falakat!

A fürdőszoba az otthon egyik legpárásabb helyisége, hiszen egy forró zuhany vagy hosszabb fürdés során jelentős mennyiségű nedvesség kerül a levegőbe. Ha ennek nincs lehetősége távozni, a pára lecsapódik a hidegebb felületeken, például a csempén, a mennyezeten, az ablakkereten vagy a külső falakon.

A tartósan nedves környezet ideális feltételeket teremt a penészgombák elszaporodásához.

Az első árulkodó jel sokszor nem is a fekete folt, hanem a jellegzetes dohos szag. Ha rendszeresen ezt érzed belépéskor, érdemes alaposan átnézni a fugákat, a zuhanyzó környékét, a mosdó alatti részt és a bútorok mögötti felületeket is. A penész ugyanis olyan helyeken is megtelepedhet, amelyeket a mindennapi takarítás során ritkán ellenőrzünk.

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