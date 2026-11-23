Nem minden bántó megjegyzés hangzik sértésnek. Ez az 5 hétköznapinak tűnő mondat a passzív-agresszív kommunikáció árulkodó jele lehet.

Nem emeli fel a hangját, nem kezd nyílt vitába, mégis minden mondata után kellemetlen érzés marad benned. A passzív-agresszív kommunikáció egyik legjellemzőbb vonása, hogy a bántó üzenetek gyakran ártatlannak tűnő megjegyzések mögé rejtőznek. Mutatunk 5 mondatot, amely első hallásra hétköznapinak tűnhet, valójában azonban sokkal többet árul el.

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1. „Ahogy gondolod”

Ez a mondat elsőre teljesen semleges, sőt megengedőnek tűnik. A probléma ott kezdődik, amikor a hangsúlyból vagy a testbeszédből egyértelmű, hogy a másik egyáltalán nem ért egyet, csak nem akarja felvállalni a vitát. A valódi egyetértés és a lemondó beletörődés között óriási a különbség, de a szavak szintjén semmi sem árulja el, melyikről van szó.

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