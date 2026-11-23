Nem emeli fel a hangját, nem kezd nyílt vitába, mégis minden mondata után kellemetlen érzés marad benned. A passzív-agresszív kommunikáció egyik legjellemzőbb vonása, hogy a bántó üzenetek gyakran ártatlannak tűnő megjegyzések mögé rejtőznek. Mutatunk 5 mondatot, amely első hallásra hétköznapinak tűnhet, valójában azonban sokkal többet árul el.
1. „Ahogy gondolod”
Ez a mondat elsőre teljesen semleges, sőt megengedőnek tűnik. A probléma ott kezdődik, amikor a hangsúlyból vagy a testbeszédből egyértelmű, hogy a másik egyáltalán nem ért egyet, csak nem akarja felvállalni a vitát. A valódi egyetértés és a lemondó beletörődés között óriási a különbség, de a szavak szintjén semmi sem árulja el, melyikről van szó.
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.