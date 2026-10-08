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„Örülök, hogy megkért, de utálom a gyűrűmet” – Titkok, amiket évek alatt sem osztottunk meg a párunkkal
Unsplash

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„Örülök, hogy megkért, de utálom a gyűrűmet” – Titkok, amiket évek alatt sem osztottunk meg a párunkkal

Schuster Borka
Írta 2026.10.08.
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Vannak dolgok, amelyeket nem azért titkolunk a párunk elől, mert különösebben nagy jelentőségük van – egyszerűen csak annyira jelentéktelennek, kínosnak vagy nehezen elmagyarázhatónak tűnnek, hogy évek alatt sem kerülnek szóba. Három olvasónk olyan titkot osztott meg velünk, amelyet hosszú időn át magában tartott.

„Örülök, hogy megkért, de utálom a gyűrűmet”

Nő az arca elé tartja a tenyerét
Unsplash

„Amikor a párom megkérte a kezem, tényleg nagyon boldog voltam” – vallja be a 42 éves Éva. „Öt éve voltunk együtt, régóta beszéltünk a házasságról, de teljesen váratlanul ért, amikor egy este elővette a gyűrűt. A doboz láttán majdnem kiugrottam a bőrömből. Aztán megláttam a gyűrűt is.

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És az első gondolatom az volt: Úristen, ez borzalmas.

Nem mondtam ki. Persze hogy nem. Sőt, magam előtt is rettenetesen szégyelltem, hogy ez volt az első gondolatom. Egyáltalán nem olyan gyűrű volt, amit valaha választottam volna magamnak. Sárgaarany, hatalmas kő, oldalt még két kisebb kővel. Én egész életemben vékony, egyszerű gyűrűkről álmodoztam.

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De ő közben olyan boldog volt. Elmondta, hogy hónapokig nézegette, és egy ékszerésznél végül ezt látta meg, és rögtön azt gondolta, hogy „ez én vagyok”.

Felvettem a gyűrűt, megcsókoltam a pároma, és igent mondtam. Azóta hat éve házasok vagyunk. A gyűrűt minden nap hordom.

És továbbra is utálom.

Soha nem mondtam el neki. Néha, amikor nincs otthon, leveszem, és szoktam felpróbálni más gyűrűket az ékszerüzletben, csak hogy lássam, milyen lenne egy olyan, amit tényleg szeretek. A legfurcsább, hogy nem akarom lecserélni. Már annyira hozzám tartozik, és annyi minden történt velünk azóta, hogy valószínűleg akkor is rosszul esne, ha egyszerűen felajánlaná, hogy vegyünk egy másikat.

„Lehet, hogy egyszer elmondom neki. De egyelőre ez az én hatéves, teljesen jelentéktelen házassági titkom.”

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