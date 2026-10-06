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A legnépszerűbb önismereti módszerek rangsora: ez valóban segít, ez pedig csak szórakozásra jó
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A legnépszerűbb önismereti módszerek rangsora: ez valóban segít, ez pedig csak szórakozásra jó

Farkas Izabella
Írta 2026.10.06.
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Végignéztük a legnépszerűbb önismereti utakat, és aszerint rangsoroltuk őket, mennyire megalapozottak szakmailag, és mennyi valódi, tartós hatásuk van a mindennapokra.

A terápia, a naplóírás, a mindfulness és a személyiségtesztek mind ugyanazt ígérik: hogy végre megértjük önmagunkat. Csakhogy nem mindegyik módszer mögött áll ugyanannyi tényleges tudás arról, hogyan működik az emberi elme, és ez a különbség sokat számít, ha tényleg változni szeretnénk, nem csak egy jó élményt keresünk.

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1. Pszichoterápia: a legmegalapozottabb, de a legnagyobb elköteleződést is kívánja

A kognitív viselkedésterápia és a pszichodinamikus terápiák évtizedek óta a klinikai pszichológia gerincét adják, mert hatásukat rendszeresen vizsgálják, méghozzá nem önbevallásos kérdőívekkel, hanem hosszabb távú követéses kutatásokkal. Egy képzett szakember jelenléte olyan visszajelzést és rálátást ad a saját mintáinkra, amit egyedül nehéz megszerezni.

Az ára viszont valódi munka: rendszeres ülések, kényelmetlen felismerések, néha hónapokig tartó folyamat, mire érezhető a változás.

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