A legnépszerűbb önismereti módszerek rangsora: ez valóban segít, ez pedig csak szórakozásra jó

Végignéztük a legnépszerűbb önismereti utakat, és aszerint rangsoroltuk őket, mennyire megalapozottak szakmailag, és mennyi valódi, tartós hatásuk van a mindennapokra.
A terápia, a naplóírás, a mindfulness és a személyiségtesztek mind ugyanazt ígérik: hogy végre megértjük önmagunkat. Csakhogy nem mindegyik módszer mögött áll ugyanannyi tényleges tudás arról, hogyan működik az emberi elme, és ez a különbség sokat számít, ha tényleg változni szeretnénk, nem csak egy jó élményt keresünk.
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1. Pszichoterápia: a legmegalapozottabb, de a legnagyobb elköteleződést is kívánja
A kognitív viselkedésterápia és a pszichodinamikus terápiák évtizedek óta a klinikai pszichológia gerincét adják, mert hatásukat rendszeresen vizsgálják, méghozzá nem önbevallásos kérdőívekkel, hanem hosszabb távú követéses kutatásokkal. Egy képzett szakember jelenléte olyan visszajelzést és rálátást ad a saját mintáinkra, amit egyedül nehéz megszerezni.