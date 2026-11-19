November közepét is magunk mögött hagytuk, és talán először azóta, hogy saját háztartást vezetek, még nyoma sincs a karácsonynak az otthonunkban. Úgy döntöttem, nem sürgetem az ünnepi hangulatot, és nem próbálom előre megteremteni azt, ami egyelőre nem tud őszintén megszületni bennem.

Korábban ilyenkor már javában készülődtem, idén viszont valahogy nem visz rá a lélek, hogy ünnepi díszbe öltöztessem a lakást. Nem arról van szó, hogy ne szeretném a karácsonyt – egyszerűen most még nagyon máshol járok.

Melyik kínai állatjegy vagy? Ezt árulja el a személyiségedről A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Még nem engedtem el az őszt

Egyelőre szívesen nézegetem a lépcsőn sorakozó tököket, amelyeket végül ki sem faragtunk, és kifejezetten tetszik, ahogy a sok narancssárga-piros gyümölcs színt visz az asztalra. Az őszi levelek és a kertem lassú átalakulása is megállásra késztetnek. Mintha idén maga a természet is késésben lenne: talán most próbálja bepótolni mindazt, amire a hosszú nyári aszály idején kevesebb lehetősége adódott.

Ráadásként az időjárás is inkább csak itt-ott figyelmeztetett arra, hogy közeledik a tél. Akadt néhány fagyos hajnal, de napközben még bőven elegendő az őszi kabát. Olvass még a témában A nőknek még mindig szégyellniük kell magukat azért, mert van testük? A November Theory szerint ebben a hónapban az emberek vagy összeköltöznek, vagy szakítanak – és mi lesz a többiekkel? Válassz egy horrorfilmet, megmutatjuk, mi a legrémisztőbb tulajdonságod! Ezt hozza 2026. október 31. a numerológia szerint: otthon és szeretet

Nehéz is lenne most egyik napról a másikra átváltani a karácsonyi készülődésre, amikor körülöttem még ennyire jelen van az ősz.

Persze nem kizárólag az évszakváltás miatt érzem úgy, hogy idén nehezebben érkezik meg a karácsonyi hangulatom. Az elmúlás valahogy rendszeresen bekopogtat a családunk ajtaján – októberben. Már jó előre attól tartok, hogy mi történik majd velünk, amikor belépünk ebbe a hónapba, hiszen lassan tele lesz fekete napokkal és úgy fest, a sornak nincs vége. Idén is szinte a semmiből ütött be a krach: néhány nap leforgása alatt elveszítettük az egyik családtagunkat. Újabb és újabb szomorú évfordulókkal bővül ez a hónap és a fellélegzés helyett ismét kaptunk egy letépett sebtapaszt.

Az év vége korábban egészen más érzéseket hordozott számomra. Sokáig éppen azt szerettem benne, hogy ilyenkor megállhatunk egy kicsit, és örülhetünk annak, hogy együtt vagyunk, szeretetben, nyugalomban zárhatjuk az évet. Ráadásul nálunk ez az időszak egy különleges születésnapot is tartogat, így mindig volt még valami, amit pluszban ünnepelhettünk.

🌌

Kisokos Álomfejtés álmoskönyv A-tól Z-ig

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.